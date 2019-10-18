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Faiz indirimleri emlak piyasasını hareketlendirdi!

Konut kredilerindeki düşüşle beraber emlak sektörünün yeniden çıkışa geçtiğini vurgulayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “0,99’a düşen konut kredisi faiz oranları konut sahibi olmak isteyen ihtiyaç sahiplerini de harekete geçirdi. Eylül ayı TUİK konut satış rakamları da bu hareketlenmeye işaret ediyor. TUİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göreyüzde 15,4 oranında artarak yaklaşık 147.000 seviyesine ulaştı. Bu artışın sebebi krediyle yapılan satışlar. Portföyümüzdeki krediye uygun tapulara ilginin her geçen gün artış gösterdiğini gözlemliyoruz” diyor.

Faiz indirimleri emlak piyasasını hareketlendirdi!

Konut kredilerindeki düşüşle beraber emlak sektörünün yeniden çıkışa geçtiğini vurgulayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “0,99’a düşen konut kredisi faiz oranları konut sahibi olmak isteyen ihtiyaç sahiplerini de harekete geçirdi. Eylül ayı TUİK konut satış rakamları da bu hareketlenmeye işaret ediyor. TUİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göreyüzde 15,4 oranında artarak yaklaşık 147.000 seviyesine ulaştı. Bu artışın sebebi krediyle yapılan satışlar. Portföyümüzdeki krediye uygun tapulara ilginin her geçen gün artış gösterdiğini gözlemliyoruz” diyor.

18 Ekim 2019 Cuma 09:44
Faiz indirimleri emlak piyasasını hareketlendirdi!

Konut kredisi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi emlak sektöründe beklenen hareketlenmeyi de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz dönemde yüksek seviyede seyreden kredi faizleri nedeniyle konut satın almak isteyen ihtiyaç sahipleri bekleme pozisyonundaydı. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte piyasa da Ağustos ve Eylül aylarında kısa sürede hareketlendi.

Konut kredi faizlerinin 0,99’a indirilmesiyle konut satın almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin harekete geçtiğini söyleyen Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “Bu hareketlenme uzun süredir ertelenmiş bir talepten kaynaklanıyor. Tapu.com olarak ikinci elde ihtiyaç sahiplerine cazip fırsatlar sunuyoruz. Faizlerin inmesiyle aylık satış hacmi rekorlarımızı kırdık” dedi.

İkinci el konutlara ilgi artıyor

Kredili satışlar ikinci el konut piyasasını hareketlendirirken faiz indiriminin sıfır konut piyasasına şimdilik yansımadığı da görülüyor. Eylül ayı TUİK verilerine göre Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artış göstererek yaklaşık 96.000 seviyesine ulaştı. İlk defa satılan sıfır konut sayısında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15 azalma görüldü.

Ekspertiz değerinin altında tapu fırsatları

Tapu sahibi olmak isteyen ihtiyaç sahiplerine uygun fiyatlı alternatifler sunduklarını belirten Erşahin, “30 ilden, 20.000 TL’den başlayıp 475.000 TL’ye uzanan cazip tapu seçenekleri sunuyoruz. Portföyümüzde ekspertiz değerinin altında tarla, konut ve ticari her türlü gayrimenkul var. Bu tapular ekspertiz değerinin altında olduğu için mevcut kredi faiz oranlarıyla avantajlı bir şekilde alırken kazanılabilir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tapu satışında hız rekoru

Tapu.com’da satılan tapuların ekspertiz raporuna sahip olduğunu ve buna paralel olarak dasatılan her 5 tapudan 1’inin 15 gün içerisinde satışının gerçekleştirildiğini ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebildiklerinin altını çizenErşahin, “Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda, alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlıyoruz, şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine kurduğumuz sistemde her gün işlem sayımızı artırıyoruz” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
faiz indirimleri emlak piyasasını hareketlendirdi
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