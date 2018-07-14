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Fahrettin Yokuş'tan Fitch'in Türkiye Kararı Hakkında Değerlendirme

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, yaptığı son dakika açıklamasında Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değişimini değerlendirdi.

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Fahrettin Yokuş'tan Fitch'in Türkiye Kararı Hakkında Değerlendirme

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, yaptığı son dakika açıklamasında Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değişimini değerlendirdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:16
Fahrettin Yokuş'tan Fitch'in Türkiye Kararı Hakkında Değerlendirme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu önceki gün açıkladı.

Uluslararası verilere bakılarak yapılan yeni açıklamada Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Fitch açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı şoklara karşı kırılgan. 2018 yılının sonunda ulusal rezervlerin 96 milyar dolara ineceğini tahmin ediyoruz. Çekirdek enflasyon yüzde 15.4 ile 15 yılın zirvesinde.

FAHRETTİN YOKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, Fitch'in kredi notu açıklamasını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Fitch,Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu dışında kalan diğer 3 ayrı dercelendirme kuruluşuda daha önce"Türkiye Yatırım yapılabilir seviyenin altında " şeklinde açıklamada bulunmuşlardı . Bunun anlamı Türkiye'ye yatırım yapılamaz .Riskli ."

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Fahrettin YokuşSon DakikaFitch
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