Fahrettin Yokuş: Memur, Memur Emeklisi ve Asgari Ücretlilere Yüzde 7.4 Zam Yapılmalıdır!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dar ve sabit gelirli iki kişilerin gelirlerinin enflasyonun çok üstünde olduğunu söyleyen İYİ Partili Yokuş, asgari ücretli, memur ve memur emeklilerine ek zam yapılması gerektiğini söyledi.

ENFLASYON RAKAMLARI BİR KEZ DAHA TUTMADI

Enflasyon tahminlerinin tutmadığını hatırlatan Konya Milletvekili şu ifadeleri kullandı, "Türkiyenin 2018 Yılı altı Aylık Enflasyon artışı %9,17ye Yükseldi.Yıllık enflasyon ise Rekor artışla % 15.39'a yükseldi yılın ilk altı ayı için Memur ve Memur emeklilerine yapılan artış%3.5' idi.Hükümetin Enflasyon Tahmini bir kez daha tutmadı.Hükümet 2018yılının ikinci yarısında Yani Temmuz Ayında Enflasyon Farkı ile Birlikte Memur maaşlarına % 8.6 ,Emeklilere ise %9.17 Oranında artış yapacak .Bu artışlar Sadece Memur ve memur Emeklilerinin kayıplarını geçici olarak telafi etmiş olacak .Memur ve memur emeklilerine enflasyon Farkı Oranında ki zam , onların kayıplarını telafi etmeyecektir .Bilindiği gibi Resmi enflasyonun kadr yapılan zam demek sıfır zam demektir . Kaldı ki Darve Sabit gelirlilerin enflasyonu Resmi enflasyonun çok üstündedir.

DAR VE SABİT GELİRLİLER HARCAMALARINI GIDA ÜRÜNLERİNE YOĞUNLAŞTIRMAK ZORUNDA KALDI

Dar ve sabit gelirliler Ağırlıklı olarak Harcamalarını Gıda ürünleri üzerinde yoğunlaştırmaları zorundadır . Gıda ürünlerindeki yıllık artış Resmi enfilasyonun % 3.5 Daha üstündedir. Diğer Yandan ülkemiz Dışa bağımlı bir ülkedir.Dış ticaretimiz Döviz ile gerçekleştirilmektedir.Yılbaşı itibariyle Türk lirasının alım gücü %30'lar Civarında azalmıştır .bunun anlamı Türk lirası değer kaybetmektedir . Bu durumda Memur ve memur emeklilerimiz başta olmak üzere işçi , esnaf ve çiftçilerimizde olımsuz bir şekilde etkilemektedir.

ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILACAK YÜZDE 7.4 EK ZAM MİLYONLARCA İNSANA NEFES ALDIRACAKTIR

Memur, Memur emeklisi ve asgari ücretli işçilerimizi yıllık büyüme oranı olan yüzde 7.4 oranında ek zam yapılmalı, dar ve sabit gelir grubu olarak bilinen asgari ücretli işçi, memur ve emeklilere yapılacak ek zam bir nebze olsun milyonlarca insanımıza bir nefes olacaktır.

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