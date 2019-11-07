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EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!
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EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yüz binlerce kişi TBMM’den gelecek haberi bekliyor. Birinci Yargı Paketi ve Bütçe görüşmelerinde EYT ile ilgili bir kararın çıkmamasının ardından bir kötü haber de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan geldi. Burada da EYT’liler ile ilgili bir detay yer almadı. Peki EYT yasası çıkacak mı, çıkmayacak mı? 7 Kasım EYT son durum…

EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yüz binlerce kişi TBMM’den gelecek haberi bekliyor. Birinci Yargı Paketi ve Bütçe görüşmelerinde EYT ile ilgili bir kararın çıkmamasının ardından bir kötü haber de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan geldi. Burada da EYT’liler ile ilgili bir detay yer almadı. Peki EYT yasası çıkacak mı, çıkmayacak mı? 7 Kasım EYT son durum…

07 Kasım 2019 Perşembe 10:20
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olacak mı? EYT kimleri kapsayacak? Soruları ile aylardır bekleyen EYT’lilere üst üste kötü haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirmesinden sonra umutlanan EYT’liler Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak’ın ‘’EYT gündemimizde yok’’ açıklaması, üstüne 2020 yılı bütçe görüşmesinde EYT’lilerle hakkında bir maddesinin yer almamasıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. EYT’lilere bir kötü haber de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Çıkmaycak mı?

EYT yasası çıkmayacak mı?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan konuyla ilgili bir yazı yazdı ve 2020 Yılı Programı’nda, bu konuda herhangi bir adım atılmayacağını söyledi.

Yazının ayrıntıları şu şekildedir:

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Aksine programda, sosyal güvenlikte mevcut durum özetlenirken; geçmişte uygulanan erken emeklilik ve yüksek aylık bağlama oranlarının aktüeryal dengeyi bozması nedeniyle sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığına ve yapılan reformlara rağmen sistemin açık vermeye devam ettiğine değiniliyor. Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH’ya oranının 2017 yılında yüzde 0.79’dan, 2018 yılında yüzde 0.48 düzeyine gerilediği vurgulanıyor ki, sosyal sigorta primlerine devlet katkısı, ek ödemeler, faturalı ödemeler, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primleri bu orana dahil değil. Ayrıca, Programda, “Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif-pasif oranı 2017 yılında 1.95 iken, 2018’de bu oran 1.86 olarak gerçekleşmiştir. Çırak, stajyer ve kursiyer hariç tutulduğunda ise bu oran 1.82 seviyesinden, 1.73’e gerilemiştir” deniyor.

Peki, aktif-pasif oranı nedir? Çalışanlara aktif sigortalı; emekli, dul, yetim, malul sigortalılara pasif sigortalı deniyor. Aktif-pasif oranı da kaç aktif çalışanın, kaç pasif çalışanı finanse ettiğini gösteriyor. Bu oranın ideali ise 4. Yani 4 çalışan, 1 pasif sigortalıyı finanse etmeli. Son açıklanan verilere göre bu oran bizde 1.86. Buradan yola çıkarsak, 2020’de emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir tasarrufta bulunulmayacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.

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