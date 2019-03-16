"EYT Yasası seçimden sonraya kalmasın"

Emeklilikte 2Yaşa Takılanlar yarın İstanbul Maltepe Meydanı'nda büyük bir mitinge hazırlanıyor. EYT'liler ise "yasanın seçimden sonraya kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yarın 1 milyon kişi hedefiyle İstanbul Maltepe Meydanı'nda büyük bir mitinge hazırlanıyor. Yapılacak miting için İstanbul'da Emniyet yetkilileri ile toplantı yaptıklarını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, taleplerini bir kere de Maltepe Meydanı'ndan dile getireceklerini bildirdi.

EYT'liler, 17 Mart Pazar Günü saat 12.00 ile 15.00 arasında İstanbul Maltepe Meydanı'nda olacaklar. 81 ilden otobüslerin kaldıralacağı belirtilirken mitinge bir milyondan fazla EYT'linin katılması bekleniyor.

EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Yasal iznimiz alinmiş olan 17 MART MALTEPE mitingimiz siyaset ve basının yakından takibinde olacak. Davasina sahip çıkan arkadaşım, dostum, kardeşim, Sen de, Allah'tan birşey gelmediği sürece, orda olacaksın" diye EYT mağduru vatandaşlara seslenerek "Haklı davamızı bir kez daha duyurmak için Maltepe'ye bekliyoruz" dedi.

EYT'LİLER: YASA SEÇİMDEN SONRAYA KALMASIN

EYT mağduru vatandaşlar, sorunun 31 Mart yerel seçimleri öncesi çözmesi gerektiğini ifade ederek "EYT meselesi bir kararname ile çözülebilir. Biz de seçimden önce yayımlanacak bir kararnameyle bu işin çözülmesini istiyor ve bekliyoruz" diyerek hükümete seslendiler.

Hükümet kanadından yapılan en son açıklama da ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, konu hakkında "EYT gündemimizde yok" açıklamasında bulunmuştu.

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