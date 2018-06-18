EYT'lerin Son Durumu Ne Oldu? Müjde Beklerken..

Emeklilikte yaşa takılanlar hala bir çözüm bekliyor.

Gazeteci Murat Polat, yaptığı son açıklamada, EYT'lerin durumu için, "MHP Genel Başkanı bir zamanlar yaptığı açıklamada Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biz çözeceğiz demişti. Hani Sayın Bahçeli Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarını ne oldu." diye sordu.

"Bakın MHP Milletvekili Erhan Usta Emeklilikte yaşa Takılanların sorunlarını açık açık söylüyor Sayın Devlet Bahçeli hala bu mağduriyeti görmüyormu?" diyen Murat Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağdur edilmemesi için ortalamalar hesaplanarak makul bir sürenin hesaplanması gerektiğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye’de birçok kişinin mağduriyet yaşadığı EYT için önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli bir şekilde prim ödemiş ve belli bir yaşa gelmiş kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Usta, emeklilik yaşının makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

.EYT'LER ÇÖZÜM İSTİYOR

Emeklilikte yaşa takılan ve sayıları azımsanmayacak, göz ardı edilmeyecek derecede fazla olan personeller ile aileleri, hükümetten bu konuda bir çözüm istiyor. Ancak bu onuda hehrnabgi bir açıklama gelmedi. EYT'lerin gözü kulağı, partilerin seçim vaatlerinde EYT'ye çıkacak bir müjdede.

ÜÇ PART EYT GELDİ

Muharrem İnce, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, seçim sürecinde bugüne kadar EYT'lere çözüm bulacağız dedi. Ancak bu açıklamalar, son günlerde gündeme gelmedi. Mitinglerde henüz bu konu yeterince gündeme getirimedi.

EYT'YE ÇÖZÜM EN HIZLI NASIL GELİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda en hızlı çözüm, taşerona kadroda olduğu gibi bir KHK'da yer alacak madde ile çözülebilir.

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