Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EYT'lerin Son Durumu Ne Oldu? Müjde Beklerken..

Emeklilikte yaşa takılan personeller çözüm bekliyor. Seçim süreci devam ederken müjde bekleyen EYT'lere hala bir açıklama ile karşılaşmadı.

banner396

EYT'lerin Son Durumu Ne Oldu? Müjde Beklerken..

Emeklilikte yaşa takılan personeller çözüm bekliyor. Seçim süreci devam ederken müjde bekleyen EYT'lere hala bir açıklama ile karşılaşmadı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:20
EYT'lerin Son Durumu Ne Oldu? Müjde Beklerken..

Emeklilikte yaşa takılanlar hala bir çözüm bekliyor.

Gazeteci Murat Polat, yaptığı son açıklamada, EYT'lerin durumu için, "MHP Genel Başkanı bir zamanlar yaptığı açıklamada Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biz çözeceğiz demişti. Hani Sayın Bahçeli Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarını ne oldu." diye sordu.

"Bakın MHP Milletvekili Erhan Usta Emeklilikte yaşa Takılanların sorunlarını açık açık söylüyor Sayın Devlet Bahçeli hala bu mağduriyeti görmüyormu?" diyen Murat Polat,  şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağdur edilmemesi için ortalamalar hesaplanarak makul bir sürenin hesaplanması gerektiğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye’de birçok kişinin mağduriyet yaşadığı EYT için önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli bir şekilde prim ödemiş ve belli bir yaşa gelmiş kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Usta, emeklilik yaşının makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

.EYT'LER ÇÖZÜM İSTİYOR

Emeklilikte yaşa takılan ve sayıları azımsanmayacak, göz ardı edilmeyecek derecede fazla olan personeller ile aileleri, hükümetten bu konuda bir çözüm istiyor. Ancak bu onuda hehrnabgi bir açıklama gelmedi. EYT'lerin gözü kulağı, partilerin seçim vaatlerinde EYT'ye çıkacak bir müjdede.

ÜÇ PART EYT GELDİ

Muharrem İnce, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, seçim sürecinde bugüne kadar EYT'lere çözüm bulacağız dedi. Ancak bu açıklamalar, son günlerde gündeme gelmedi. Mitinglerde henüz bu konu yeterince gündeme getirimedi.

EYT'YE ÇÖZÜM EN HIZLI NASIL GELİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda en hızlı çözüm, taşerona kadroda olduğu gibi bir KHK'da yer alacak madde ile çözülebilir. 

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

EYT HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
EYTSon DakikaEmeklilikte Yaşa TakılanlarEyt Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hasanc 2 saat önce

akp çok oy kaybedecek bu yüzden... çıksın diye bekledim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
eyt 41 dakika önce @hasanc

çıksın diye bekledik

Beğenmedim! (0)
Avatar
SİNAN 41 dakika önce

AKP BU SORUNU ÇÖZMESİNİ İSTİYORUZ AKP KÖTÜ BİR PARTİ DEĞİL.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Turan 27 dakika önce

Eyt ve 2000 yılı öncesi vergi kaydı olup bağkurlu edilmeyenleride mağdur ettiler artık kafamda akpartiyi bitirdim düzeltsede fark etmez oyyy yokkk

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş Hakkında Hükümetten Yeni Açıklama
Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş Hakkında Hükümetten Yeni Açıklama
Ayda 700 TL'ye Taksitle TOKİ'den Ev Sahibi Olun-İşte Başvuru Şartları ve Şekli
Ayda 700 TL'ye Taksitle TOKİ'den Ev Sahibi Olun-İşte Başvuru Şartları ve Şekli
TÜİK Açıkladı: Mart 2018 İşsizlik Rakamları Açıklandı
TÜİK Açıkladı: Mart 2018 İşsizlik Rakamları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim