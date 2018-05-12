Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EYT'leri Üzen Son Dakika Gelişmesi !

Emeklilikte yaşa takılanları üzen son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre EYT'lere çözüm için torba yasada herhangi bir maddeye yer verilmedi.

banner396

EYT'leri Üzen Son Dakika Gelişmesi !

Emeklilikte yaşa takılanları üzen son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre EYT'lere çözüm için torba yasada herhangi bir maddeye yer verilmedi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:47
EYT'leri Üzen Son Dakika Gelişmesi !

Emeklilikte yaşa takılan personellere kötü haber geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre EYT'lere kötü haber Cumhurbaşkanlığından geldi. On binlere kişi, internet üzerinde EYT'lere çözüm var mı? sorusunu sıkça soruyor. Primleri tamamlamalarına rağmen yaş haddinden dolayı emekli olamayan personeller, durumlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinde kampanya başlatan on binlerce kişinin sesi duyulmadı. 

Özellikle seçimin yakın zamanda yapılacak olması  ve anketlerde durumun kritik olması nedeniyle EYT'ler hükümetten bir müjde bekliyordu. Seçim öncesi gelmesi beklenen ve yapılan kampanyalar ile çözüm yapılması, seçim öncesi müjde gelmesi beklenen EYT'de kötü haber bugün geldi. 

Memurlar.net'te yer alan son dakika haberinde, torba yasa 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın imzasıyla bir kanun teklifi olarak TBMM'ye sunuldu.

Ancak, hazırlanan bu torba yasa taslağı içinde, yaşa takılanlara erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili herhangi birr maddeye yer verilmedi. Kademeli bir sistemle geçişi öngören çalışmanın, Cumhurbaşkanlığında uygun görülmediği bilgisi alındı.

EYT'ler çözüm beklerken hüsranla karşılaştı. Bu durum ise büyük tepki topladı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından tepkinizi dile getirebilirsiniz.

EYT HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
EYTEyt Son DakikaHaberEmeklilikte Yaşa Takılanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ihsan yılmaz 2 saat önce

bende yaşa takılan mağdurlardanım hükümet bize emeklilik hakkı vermezse bizdende oy beklemesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 2 saat önce

InsAllah bizi uzenler daha cok uzulurler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
metin 2 saat önce

çözüm yoksa oy da yok. bugüne kadar sabırla bekledik, direndik, idare ettik. artık çözüm üretmeyenler oy almayarak idare etsinler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
eyt 2 saat önce

Kanunu çıkaran ve geriye doğru işleten zaten iktidardı .....Takılmaya devam edecekler diyen bakanlarıydı yaptıkları işin hatanın arkasında ısrarla duruyorlar düzeltme çabasına gitmediler. 3 milyona yakın EYT li de gerekeni yapacaktır. Zaten yapmazlarsa da halimizden memnunuz böyle devam edelim sorun yok demektir.Bu saatten sonra hangi parti yaparsa oyu alır yapmazlarsa da aynı tas aynı hamam hep bana rabbena sistemi devam eder......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Havva atar 2 saat önce

Oy yok hiç birine hakim da haram olsun hepisine...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Turan 2 saat önce

Eyt li.akp li kardeşim siz akp yi desteklediğiniz süre bu haksızlık düzelmez.sizede hakkımı helal etmiyorum...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İSKAN VAN 2 saat önce

SAYIN HÜKÜMET SİZ BİZE NASİL DEĞER VERDİĞSENİZ BİZDE SANDIKTA HESABINIZI VERİRİZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Benden oy yok 2 saat önce

Benden oy yok benim hakim bana vermiyor hakim helal etmiyorum hiç birine haram olsun yetimlerim var benim iki tane yasa bekliyorum haki etim emekliyim ben alamıyorduk haram olsun
Pirim dolmuş yıl dolmuş hala çalışıyorum yazıklar olsun benden kimse oy bekilemesin Benim hakim savunmaya lar oy yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Yüz Binlerce Öğrenciye Çalışma İzni Müjdesi
Erdoğan'dan Yüz Binlerce Öğrenciye Çalışma İzni Müjdesi
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)
101 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !
101 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim