EYT'leri Üzen Son Dakika Gelişmesi !

Emeklilikte yaşa takılan personellere kötü haber geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre EYT'lere kötü haber Cumhurbaşkanlığından geldi. On binlere kişi, internet üzerinde EYT'lere çözüm var mı? sorusunu sıkça soruyor. Primleri tamamlamalarına rağmen yaş haddinden dolayı emekli olamayan personeller, durumlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinde kampanya başlatan on binlerce kişinin sesi duyulmadı.

Özellikle seçimin yakın zamanda yapılacak olması ve anketlerde durumun kritik olması nedeniyle EYT'ler hükümetten bir müjde bekliyordu. Seçim öncesi gelmesi beklenen ve yapılan kampanyalar ile çözüm yapılması, seçim öncesi müjde gelmesi beklenen EYT'de kötü haber bugün geldi.

Memurlar.net'te yer alan son dakika haberinde, torba yasa 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın imzasıyla bir kanun teklifi olarak TBMM'ye sunuldu.

Ancak, hazırlanan bu torba yasa taslağı içinde, yaşa takılanlara erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili herhangi birr maddeye yer verilmedi. Kademeli bir sistemle geçişi öngören çalışmanın, Cumhurbaşkanlığında uygun görülmediği bilgisi alındı.

EYT'ler çözüm beklerken hüsranla karşılaştı. Bu durum ise büyük tepki topladı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından tepkinizi dile getirebilirsiniz.

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