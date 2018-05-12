EYT'leri Üzen Son Dakika Gelişmesi !

Emeklilikte yaşa takılan personellere kötü haber geldi.
Edinilen son dakika bilgilerine göre EYT'lere kötü haber Cumhurbaşkanlığından geldi. On binlere kişi, internet üzerinde EYT'lere çözüm var mı? sorusunu sıkça soruyor. Primleri tamamlamalarına rağmen yaş haddinden dolayı emekli olamayan personeller, durumlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinde kampanya başlatan on binlerce kişinin sesi duyulmadı.
Özellikle seçimin yakın zamanda yapılacak olması ve anketlerde durumun kritik olması nedeniyle EYT'ler hükümetten bir müjde bekliyordu. Seçim öncesi gelmesi beklenen ve yapılan kampanyalar ile çözüm yapılması, seçim öncesi müjde gelmesi beklenen EYT'de kötü haber bugün geldi.
Memurlar.net'te yer alan son dakika haberinde, torba yasa 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın imzasıyla bir kanun teklifi olarak TBMM'ye sunuldu.
Ancak, hazırlanan bu torba yasa taslağı içinde, yaşa takılanlara erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili herhangi birr maddeye yer verilmedi. Kademeli bir sistemle geçişi öngören çalışmanın, Cumhurbaşkanlığında uygun görülmediği bilgisi alındı.
EYT'ler çözüm beklerken hüsranla karşılaştı. Bu durum ise büyük tepki topladı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından tepkinizi dile getirebilirsiniz.
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bende yaşa takılan mağdurlardanım hükümet bize emeklilik hakkı vermezse bizdende oy beklemesin
InsAllah bizi uzenler daha cok uzulurler
çözüm yoksa oy da yok. bugüne kadar sabırla bekledik, direndik, idare ettik. artık çözüm üretmeyenler oy almayarak idare etsinler.
Kanunu çıkaran ve geriye doğru işleten zaten iktidardı .....Takılmaya devam edecekler diyen bakanlarıydı yaptıkları işin hatanın arkasında ısrarla duruyorlar düzeltme çabasına gitmediler. 3 milyona yakın EYT li de gerekeni yapacaktır. Zaten yapmazlarsa da halimizden memnunuz böyle devam edelim sorun yok demektir.Bu saatten sonra hangi parti yaparsa oyu alır yapmazlarsa da aynı tas aynı hamam hep bana rabbena sistemi devam eder......
Oy yok hiç birine hakim da haram olsun hepisine...
Eyt li.akp li kardeşim siz akp yi desteklediğiniz süre bu haksızlık düzelmez.sizede hakkımı helal etmiyorum...
SAYIN HÜKÜMET SİZ BİZE NASİL DEĞER VERDİĞSENİZ BİZDE SANDIKTA HESABINIZI VERİRİZ
Benden oy yok benim hakim bana vermiyor hakim helal etmiyorum hiç birine haram olsun yetimlerim var benim iki tane yasa bekliyorum haki etim emekliyim ben alamıyorduk haram olsun
Pirim dolmuş yıl dolmuş hala çalışıyorum yazıklar olsun benden kimse oy bekilemesin Benim hakim savunmaya lar oy yok