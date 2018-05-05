EYT 'lere Düzenleme Gelecek mi? İşte Son Gelişmeler !

Emeklililkte yaşa takılan on binlerce kişi, hükümetten gelecek müjdeye kilitlenmiş durumda.

Türkiye genelinde binlerce kişi, primlerini doldurmalarına rağmen yaş nedeniyle emekli olamıyor. Bu sayı son dönemlerde daha da arttı ancak, sayı artıyor ama bu konuda herhangi dişe dokunur bir çalışma yapılmıyor.

Her seçim öncesi gündeme gelen ancak seçim sonrası unutulan EYT'ler bu sefer çözüm istiyor. Ancak bu konuda hala bir çalışma yok ve binlerce kişi hala mağdur ediliyor.

YAŞANAN SON GELİŞMELER !

Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişi, erken seçim açıklamasının gelmesinin ardındna sosyal medya ve forum sayfaları üzerinden kampanya başlattı. EYT'lere çzöüm isteyen binlerce mağdur bu konuda çözüm istiyor.

CHP'Lİ YALIM GÜNDEME GETİRDİ

Son olarak EYT'lere çözüm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım tarafından dile getirildi. Yalım, bu soruna bir an önce çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

BAKAN SARIEROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçtiğimiz gün EYT'lerle ilgili yaptığı açıklamasında, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.

BİR DÜZENLEME ŞART

Düzenleme bekleyen bu kadar kişi varken bir çzöüm bulunamaması doğru değildir. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri giderilmelidir.

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