EYT Hakkında MHP'den Son Dakika Açıklaması

MHP'den EYT'lere çözüm için son dakika açıklaması geldi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe'de düzenlediği iftar programında, aday gösterilen 9 milletvekili adayının tanıtım toplantısını yaptı.

Düzenlenen iftar programında MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, kürsüye geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da ve Türkiye'de MHP'ye yönelik teveccüh çok yükselmiştir. MHP'ye olan güven her gün artmaktadır. Daha önceden Samsun'dan 3 vekil çıkaracağımızı söylemiştim. Ancak sahadan aldığımız izlenim ve diğer partilerin adaylarına baktığımızda Samsun'dan 4 vekil çıkartacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda rekor oyla Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

EYT AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise daha sonra kürsüye geçerek emeklilikte yaşa takılan 150 binden fazla insan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"7 bin gün hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan 150 bin civarında bir kesim var. Böyle bir düzenleme yapıldığı zaman bu sayıya ek olan insanlar da çıkacaktır. Bu konunun adil çözümünü, bu arkadaşlara emeklilik hakkının verilmesinden yana düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de bu konuya ilişkin bir kanun düzenlemesi yapma noktasında mecliste faaliyette bulunacağımızı ifade ediyoruz"

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MAHKUMLARA AF

Devlet Bahçeli'nin af konusunu neden gündeme getirdiğine de değinen Erhan Usta, "Gündemde bir 'af' konusu var. Bu bir 'genel af' konusu değildir. Devlet Bahçeli, bu konudan bahsederken terör suçlularının, kadına, çocuğa şiddet uygulayanların veya cinsel istismarda bulunanlar gibi belli suçluları dışarıda tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz ve cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara onların yüzünü güldürecek bir fırsat tanınması, bir 'af' konusunu gündeme getirdi. Burada önemli olan husus, önümüzdeki seçim ortamı içerisinde hapishaneler kaynaklı ülkede bir karışıklık çıkartma yönünde riskle karşı karşıya olduğundan Bahçeli af konusunu gündeme getirdi. Bugün olmazsa da yarın ya da seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu yaklaşım içerisinde olacağını, işin sonuçlanacağını düşünüyorum. Bahçeli, bir konuyu 3 defa gündeme getirdiyse onun üzerinde iyi düşünmek lazım. Tedbir almak için illaki başımıza bir şeyin gelmesi gerekmiyor. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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