EYT'de Son Dakika Gelişmeleri: Kritik Sürece Girildi

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lerle ilgili soru önergesine gelen cevabı Twitter adresinden yayımladı.

Emeklilik için primlerini dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan on binlere çalışan personel, bu konuda düzenleme için yetkililerden müjde beklerken Ömer Fethi Gürer'den bir açıklama geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için süreç işlerken seçim vaatleri ve hükümetin müjdeleri de art arda geldi. Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş ise seçim öncesi EYT hakkında müjde bekliyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı son dakika açıklamasında EYT'lerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son başvuruma da bakan mevzuat dedi.EYT yapılan büyük haksızlık bitmeli."

MÜJDE GELEBİLİR

Memurlar.net'te yer alan haberde, seçim sürecinde EYT'lere müjde gelebilir ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirme: EYT'lere çözüm için müjde seçim öncesi gelmezse sonrası için zor görünüyor. Ancak anketlerde durumun iyi gitmemesi, milletvekili çoğunluğunun sağlanması için hükümetin yakın zamanda EYT'lerle ilgili bir düzenleme yapması bekleniyor.

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