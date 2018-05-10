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EYT'de Son Dakika Gelişmeleri: Kritik Sürece Girildi

Emeklilikte yaşa takılan personellerle ilgili CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan cevap geldi.

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EYT'de Son Dakika Gelişmeleri: Kritik Sürece Girildi

Emeklilikte yaşa takılan personellerle ilgili CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan cevap geldi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:38
EYT'de Son Dakika Gelişmeleri: Kritik Sürece Girildi

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lerle ilgili soru önergesine gelen cevabı Twitter adresinden yayımladı.

Emeklilik için primlerini dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan on binlere çalışan personel, bu konuda düzenleme için yetkililerden müjde beklerken Ömer Fethi Gürer'den bir açıklama geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için süreç işlerken seçim vaatleri ve hükümetin müjdeleri de art arda geldi. Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş ise seçim öncesi EYT hakkında müjde bekliyor. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı son dakika açıklamasında EYT'lerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son başvuruma da bakan mevzuat dedi.EYT yapılan büyük haksızlık bitmeli."

MÜJDE GELEBİLİR

Memurlar.net'te yer alan haberde, seçim sürecinde EYT'lere müjde gelebilir ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirme: EYT'lere çözüm için müjde seçim öncesi gelmezse sonrası için zor görünüyor. Ancak anketlerde durumun iyi gitmemesi, milletvekili çoğunluğunun sağlanması için hükümetin yakın zamanda EYT'lerle ilgili bir düzenleme yapması bekleniyor.

SİZ DE AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN EYT'LERLE İLGİLİ DÜŞÜNCE VE TALEPLERİNİZİ YAZABİLİR, DİĞER VATANDAŞLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEYTHaberEmeklilikte Yaşa Takılanlar
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eeeeeeeeeee 2 saat önce

ne oldu şimdi................................

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eeeeeeee 1 saat önce

Hak bunun neresinde adalet nerede demogojiyi bir kenara bırakmak lazım hakkı olanın hakkını tastamam vermek lazım bir de sıraya dikkat çekmek istiyorum 5500 gün ile emekli olanlar 8000 gün prim ödeyip emekli olandan neden fazla maaş alıyor hani adalet, ya eşit maaş odenip fazla odenen primin iadesi yada maaşın farklı olması gerekmiyor mu sayın yetkililer ?

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