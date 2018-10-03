Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) günlerdir merakla beklenen Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Eylül ayında bir önceki aya göre % 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,75 artış gerçekleşti.

2018 Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumdaydı ve açıklanacak rakamlar büyük merakla bekleniyordu. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamları nihayet açıklandı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 6,30 ARTTI

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 10,88 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış gösterdi.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grup kalem ürünlerinde/hizmetlerinde aylık en fazla artış enerji sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Eylül 2018 [2003=100]



EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın,TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) % 0,65 artmasını bekliyordu.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA