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Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Eylül ayında 2 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari denge, 1.8 milyar dolar fazla vererek tahminlere yaklaştı.

Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Eylül ayında 2 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari denge, 1.8 milyar dolar fazla vererek tahminlere yaklaştı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:07
Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Eylül ayında 2 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari denge, 1.8 milyar dolar fazla vererek tahminlere yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından piyasalar tarafından merakla beklenen Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari denge, eylül 1,83 milyar dolar fazla verdi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve döviz kurundaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi neticesinde ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin eylülde 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:05
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eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı
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