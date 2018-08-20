Evlenmek İsteyen Çiftlere Sağlanan 55000 TL'lik Destek Nasıl Alınır?

Devlet evlenmek isteyen genç çiftlere önceden belirlenmiş şartları taşımaları halinde 55.000 TL'ye kadar varan maddi destek sağlıyor. Peki evlilik desteği almak için gereken şartlar nelerdir, 55 bin TL'lik krediyi almak için ne yapmak gerekir?

Evlenmek isteyen çiftler dilerse devletin sağladığı evlilik desteğinden ayrı ayrı dilerlerse de birlikte faydalanabiliyorlar.

Genç çiftlere sağlanan evlilik desteği kişi başı 17 Bin 500 TL'ye kadar varabiliyor.

Evlilik desteği iki ana başlık altında değerlendiriliyor. 20 bin lira konut desteği, 7 bin 500 tl'de çeyiz düzme desteği olarak adladırılıyor.

Her ne kadar evlilik desteği olarak lanse edilse de kişilerin bu destek faydalanabilmesi için ilk önce kendilerine destek olmaları gerekiyor.

Devlet 27 yaşından küçük olup da ilk evliliğini yapacak gençlere evlilik katkısı ve konut desteği sağlıyor. Bu desteğin detaylarına göre 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı detaylar şu şekilde;

Bankalardan açılacak olan çeyiz hesabına düzenli olarak 36 ay veya 48 ay arası birikim için para yatırdığında birikim için yatırdığı miktarın % 10'u kadar, 48 ay veya 60 ay arası düzenli birikim yaparsa yatırdığı paranın % 15'i kadar evlilik desteği ve katkısı sağlanır. Eğer evlenmek isteyen gençler 60 aydan daha fazla sürede çeyiz hesabına para yatırırsa yatırdığı tutarın % 20'si kadar devlet desteği alır.

Evlenmek isteyen gençler bankalar aracılığıyla bir çeyiz hesabı açar ve o hesaba belirli tutarlarda birikim için para yatırırsa belirli bir süre sonra yukarıda belirttiğimiz oranlarda devlet desteğinin sahibi olabiliyorlar. Çeyiz hesabına yatırılan birikim tutarının kullanımına ilişkin ise bazı şartlar bulunuyor.

'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' isimli devlet desteği de yine çeyiz hesabı mantığıyla çalışıyor. Buna göre konut hesabı açan ve sistemde en az 3 yıl kalan adaylara yine ödemiş oldukları tutar ve sürelere göre destek sağlanıyor. Bu konuda yer alan eski yönetmeliğe göre sistemde 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA