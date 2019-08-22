Evlenenler dikkat! Bu hatayı yapan kıdem tazminatı alamaz...

İş mevzuatı, evlenen gençlere bazı imkanlar sağlamaktadır. Bu imkanların başında ise evlenince işten ayrılmak isteyen kişilere kıdem tazminatı ödenmesidir. Ancak, evlenen çiftler bazen bu konuda hataya düşmektedir. İşten ayrılırken, nikah yerine düğün tarihini baz alarak istifa dilekçesi vermektedirler. Bu hatayı yapan çalışanlar, kıdem tazminatı alamazlar. Bu nedenle, evlenme durumunda çalışanların haklarını İş Kanunu ve İş Hukuku açısından bir kez daha değerlendirmenin faydası var.

EVLENEN İŞÇİ İSTİFA DİLEKÇESİ NE ZAMAN VEREBİLİR?

Yürürlükteki mevzuatımıza göre, evlenen çalışanların bir yıl içinde işten ayrılma hakkı var. Yani işçi evlendikten sonra bir yıl içinde iş akdini feshedebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir. Ancak bu hak sadece kadınlara verilmiştir. Evlenen erkek çalışanlar ise bu haktan yararlanamaz. Burada kanun evlilik nedeniyle iş akdini bir yıl içinde feshetme imkanını yalnızca kadına vermektedir. Kadın çalışan evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde tazminat ve diğer haklarını isteyerek işten ayrılabilir.

HANGİ TARİH BAZ ALINACAK?

Evlenen çiftlerden en çok gelen soruların başında, istifa için öngörülen bir yıllık sürenin hangi tarihte başladığıdır. İstifa dilekçesi nikahtan önce mi sonra mı verilmelidir? Çalışanlar zaman zaman bu tarihi karıştırdıkları için, kıdem tazminatı hakkını kaybetmektedirler. Burada geçerli olan tarih nikah tarihidir. Bir yıllık sürecinin başlangıç tarihi resmi nikahın yapıldığı gündür. Bir yıllık istifa için, düğün tarihi veya imam nikahı tarihi baz alınmamaktadır. Çalışanların tarih konusunda dikkatli olması gerekiyor. Nitekim zaman zaman, bazı kötü niyetli işverenler, çiftlerden nikah öncesinde istifa dilekçesi alarak tazminat ödemekten kaçınabiliyor.

HANGİ HAKLARINI ALABİLİR?

Evlenen bir kadın çalışan, usulüne uygun olarak işten hangi haklardan yararlanabilir? Evlilik nedeniyle işten ayrılma bir istifa değildir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan bir kadın bu tür alacaklarının tamamını alabilir. Bu çerçevede ihbar tazminatı dışında kalan, kıdem tazminatı, izin ve fazla mesai alacakları evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlara ödenmek zorundadır. Ödenmediği durumlarda ise çalışanlar alacakları için dava açabilecekler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; SGK Rehberi