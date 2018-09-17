Evlenene 24 maaşlık ödeme

Babasını kaybedip yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendikleri takdirde devlet tarafından çeyiz parası adı altında ödeme yapılıyor.

Çeyiz parası adı altında yapılan ödeme kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması şeklinde hesaplanıyor. Böylelikle evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaş tutarında çeyiz parası alıyor.

ÇEYİZ PARASI NASIL HESAPLANIR?

Bir örnekle açıklamak gerekirse; 500 lira ölüm aylığı yada diğeradıyla yetim maaşı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 24 aylık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası ödemesi yapılıyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödenmiş oluyor.

Bu parayla kız çocuğunun evlilik hazırlığı yaparken doğacak masraflarının karşılanması amaçlanıyor. Kız çocukları boşanıp tekrar evlenirse yeniden çeyiz parası alamıyor. Çeyiz parası bir kereye mahsus olarak ödeniyor.

Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak yeterli oluyor.

Kaynaklar; Haber 7

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