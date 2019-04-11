Evleneceklere 9 Bin TL Destek! Başvurular 17 Nisan’da!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çeyiz hesabı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ödemelere ilişkin bankalara yapılacak başvuruların 17 Nisan’da yapılabileceğini açıklayan Bakan 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları ilgili bankalara yapabileceklerini söyledi.

Toplam 15 ayrı bankada 22344 kişinin çeyiz hesabı oluşturduğunu açıklayan Bakan bu hesabı açanların evlenmeden en az 3 yıl önce bu hesabı açtırarak düzenli ödemeler yapmış olmaları gerektiğini söyledi. Kişiler 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları taktirde devlet katkısı ödemelerini alabiliyorlar. Yanı sıra 18 yaşından küçükler için de bu hesap velileri veya vasileri tarafından açılabiliyor.

Bakan Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi.

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin de bilgi verdi:

“3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.” Dedi.

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