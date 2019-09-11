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Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşı ödeniyor. Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde "Evde bakım parası ne zaman yatırılacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşına dair detaylar...

Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşı ödeniyor. Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde "Evde bakım parası ne zaman yatırılacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşına dair detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:39
Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alanların gündeminde maaşların ne zaman yatırılacağı bulunuyor. Evde bakım paraları her ay il il belirlenen tarih aralıklarında hesaplarda oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hangi illerde yatırıldığı şu sıralar merak konusu. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte maaşların yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylıklarının şu ana kadar Adıyaman, Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor.

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