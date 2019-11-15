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Evde Bakım Parası Maaşı Yatan İllerin Güncellenmiş Tam Listesi Kasım 2019

Aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödenmesine ilişkin bir proje kapsamında ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Kasım ayının ortasında olduğumuz bugünlerde, Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin güncellenmiş tam listesini sizler için derledik...

Evde Bakım Parası Maaşı Yatan İllerin Güncellenmiş Tam Listesi Kasım 2019

Aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödenmesine ilişkin bir proje kapsamında ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Kasım ayının ortasında olduğumuz bugünlerde, Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin güncellenmiş tam listesini sizler için derledik...

15 Kasım 2019 Cuma 10:58
Evde Bakım Parası Maaşı Yatan İllerin Güncellenmiş Tam Listesi Kasım 2019

Aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödenmesine ilişkin bir proje kapsamında ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Kasım ayının ortasında olduğumuz bugünlerde, Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin güncellenmiş tam listesini sizler için derledik...

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. Her ayın belli dönemlerinde yatan evde bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak tumhaber.com'dan takip edebilirsiniz.

2019 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan İller; 7166 sayılı kanun ile; evde bakım parası alıpta 2018 yılında Bayramda verilen 1000 er TL ikramiyeler yüzünden hane halkı kişi başı gelir hesabında dikkate alınıp bakım parası kesilenler için yanlıştan dönüldü ve bu paraların hesaba dahil edilmeyeceği vurgulandı. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarında “Ağır Özürlü (Evet,Hayır)” kısmında “Evet” işaretlenmiş her özürlü başvuru hakkına sahiptir. Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. 

KASIM 2019 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİN LİSTESİ

Şu an için sadece altta ki listede yer alan illere ödeme yapıldı.

1- Amasya    2- Kırıkkale    3- Edirne
4- Tokat    5- Ordu    6- Bayburt
7- Adıyaman    8- Manisa    9- Samsun
10- İstanbul    11- Denizli    12- Kırklareli
13- Bolu    14- Mersin    15- Konya
16- Ankara    17- Bilecik    18- Şanlıurfa
19- Sakarya    20- Zonguldak    21- Afyonkarahisar
22- Uşak    23- Diyarbakır    24- Osmaniye
25- Aydın    26- Kırşehir    27- Hatay
28- Antalya    29- Çanakkale    30- Elazığ

Önümüzde ki hafta itibariyle tüm illerin ödemesi yapılacaktır. Sizde yorum kısımdan yorum yaparak yatan ve yatmayan iller konusunda fikir beyan edebilirsiniz.

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evde bakım parası maaşı yatan illerin güncellenmiş tam listesi kasım 2019
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