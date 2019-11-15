Evde Bakım Parası Maaşı Yatan İllerin Güncellenmiş Tam Listesi Kasım 2019

Aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödenmesine ilişkin bir proje kapsamında ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Kasım ayının ortasında olduğumuz bugünlerde, Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin güncellenmiş tam listesini sizler için derledik...

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. Her ayın belli dönemlerinde yatan evde bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak tumhaber.com'dan takip edebilirsiniz.

2019 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan İller ; 7166 sayılı kanun ile; evde bakım parası alıpta 2018 yılında Bayramda verilen 1000 er TL ikramiyeler yüzünden hane halkı kişi başı gelir hesabında dikkate alınıp bakım parası kesilenler için yanlıştan dönüldü ve bu paraların hesaba dahil edilmeyeceği vurgulandı. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarında “Ağır Özürlü (Evet,Hayır)” kısmında “Evet” işaretlenmiş her özürlü başvuru hakkına sahiptir. Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

KASIM 2019 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİN LİSTESİ

Şu an için sadece altta ki listede yer alan illere ödeme yapıldı.

1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Edirne

4- Tokat 5- Ordu 6- Bayburt

7- Adıyaman 8- Manisa 9- Samsun

10- İstanbul 11- Denizli 12- Kırklareli

13- Bolu 14- Mersin 15- Konya

16- Ankara 17- Bilecik 18- Şanlıurfa

19- Sakarya 20- Zonguldak 21- Afyonkarahisar

22- Uşak 23- Diyarbakır 24- Osmaniye

25- Aydın 26- Kırşehir 27- Hatay

28- Antalya 29- Çanakkale 30- Elazığ

Önümüzde ki hafta itibariyle tüm illerin ödemesi yapılacaktır. Sizde yorum kısımdan yorum yaparak yatan ve yatmayan iller konusunda fikir beyan edebilirsiniz.