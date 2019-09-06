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Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı da merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı da merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

06 Eylül 2019 Cuma 21:12
Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Eylül ayının ilk günlerde ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu bu nedenle arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ama ödemeler doğum yılının son rakamına göre şu şekilde yapılıyor;

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü, 
1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü, 
2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü, 
3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü, 
4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 06.09.2019 22:01
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