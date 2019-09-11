ev kadınına çifte fırsat

Ev kadınları ev işleriyle ve evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyor. Ülkemizde ev kadınlarına gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı sunuluyor.​

ÇALIŞMADAN PRİM KAZANIN

İsteğe bağlı sigorta sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak, ayrıca da en az 18 yaşında olmak yetiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyor. Üstelik isteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,68 lira. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

GELİR VERGİSİ YOK

Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem sigortalı sayılıyor hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Üstelik primlerini 26 gün ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına da kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Ayrıca son çıkarılan yasal düzenleme ile de bir yıllık brüt asgari ücret tutarını (2019 yılı için 30.700,80 TL) geçmemek kaydıyla internetten satış yapanlar da vergiden muaf olacak. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorunda. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor. Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Bu yıl için 26 günlük prim ödeyerek 30 gün kazanılabiliyor.

EVLİLİK NEDENİYLE TAZMİNAT ALINIR

Eşim bebek bekliyor. Ancak ben doğumdan sonra çalışmasını istemiyorum. Hangi şekilde tazminat alabilir? Ne yapabiliriz? Hakan ARITÜRK

Bebek bakmak için istifa ederse tazminat alamaz. Ancak eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortası varsa, 15 yıl, 3600 gün şartıyla tazminatını alabilir. Ayrıca doğum sonrası yarı çalışma ücretli izin, ücretsiz izin gibi haklar var. Bunlardan yararlanabilir. Ayrıca eğer evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmediyse bunu sebep göstererek de tazminat alabilir. Bunun dışında ayrılırsa tazminat alamaz.

ATAMA TAZMİNAT SEBEBİ DEĞİL

Bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum. Memur olarak atamam yapılacak. Acaba memuriyete geçerken tazminatımı alabilir miyim? Neşe KARAGÜL

Memur olarak atamanızın yapılması tazminat alma sebebi olarak gösterilmiyor. Bu yüzden ayrılırken tazminat alamazsınız. Ancak işvereninizle anlaşırsanız alabilirsiniz. Evliliğin üzerinden 1 yıl geçmediyse ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalıysanız, bu durumlarda da istifa ederek tazminat alınabiliyor hatırlatalım.

EMEKLİLİK İÇİN ZORLAMA YAPILAMAZ

1968 doğumluyum. Toplam 10.350 iş günüm bulunuyor. İşveren 56 yaşımdan önce emekliliğe zorlayabilir mi? Toygar CEBİ

İşverenin kimseyi emekliliğe zorlama hakkı bulunmuyor. Emeklilik tarihiniz geldiğinizde yine kendi isteğinizle emekli olmak isterseniz olursunuz. Sizi zorla çıkartırlarsa zaten tazminatlarınızı da alırsınız. İşe geri dönüş davası ya da kötü niyet tazminatı da devreye girer.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: Takvim