Ev Hanımlarına Günlük 80 Lira ve İş Desteği!

12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkânı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor.

Kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla destek paketindeki hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi imkânları şöyle:

İLK YIL GERİ ÖDEME YOK

Sosyal Yardımlaşma Vakfı ev hanımlarına iki yılı geri ödemesiz 15 bin liralık faiz kredi desteği veriyor. İki yılı geri ödemesiz, sonraki 6 yıl içinde faizsiz geri ödeme şeklindeki bu krediyle kadınlar kendi işini kurabiliyor. Kadın Girişimciler Derneği, kadınların aktif iş hayatında yer alması için eğitim ve finansal kaynak sunuyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düşük faizli krediler veriyor.

KOSGEB KATKI SAĞLAYACAK

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği kapsamında iş yeri açacaklara 50 bin liraya kadar hibe, 300 bin liraya kadarki yatırımlarda düşük faizli kredi veriliyor. Girişimcilik belgesi alanlara araç-gereç, makine gibi ihtiyaçlar için sıfır faizle 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla da tarımla uğraşan kadınlara yüzde 70 hibe desteği veriliyor.

31 ilde açılan 201 Aile Destek Merkezi de kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimine destek sağlıyor. Beceri kurslarına katılan kadınlar mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi işyerlerini açıyor. Kursta eğitim gören kadınlara İŞKUR tarafından günlük para veriliyor.

EVDE ÜRETİM DESTEKLENECEK

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerin ardından mikro kredi ile evde üretim destekleniyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında faizsiz geri ödemek koşuluyla ev kadınlarına 5 bin liraya kadar kredi veriliyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı aracılığıyla girişimci kadınlara kredi kullandırılıyor.

GÜNLÜK 80 LİRA ÖDEME

Sabah'ın haberine göre; İş'te Anne Projesi kapsamındaki kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğa sahip annelere günlük 80 lira ödeme yapılıyor. Eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmaları sağlanıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA