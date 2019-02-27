Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı!

Ev Hanımları nasıl emekli olabilir, ev hanımlarına emeklilik imkanı var mıdır gibi soruların cevaplarını Türkgün Gazetesi Yazarı Özgür Kaya tarafından cevaplandı. Ev Hanımlarına Emeklilik başlığı ile yayınlanan yazıda ev hanımlarının emekli olmak için ne yapması gerektiği konularına değindi. İşte detaylar...

Yazının ilgili kısmı şöyle;

Günümüzde artık herkesin hayalini kurduğu en önemli mesele Sosyal Güvenlik sisteminde emekliliktir. Sosyal Güvenlik Yaşantımızın en dezavantajlı kesimi ise ev hanımları. Sosyal Güvenceleri olmadığı için ya eş’in güvencesinde, ya da Anne Babanın. Artık ev hanımları da emekli olabilmektedir. Bu sistem de ev hanımları herhangi bir firma da, veya devlet kurumunda çalışmasına gerek yok. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Buna ek olarak havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

Ev hanımları herhangi bir iş yerinde çalışmadıkları ve sabit bir gelirleri olmadığı için sigorta primlerini de bir nevi kendileri belirlerler. Şöyle ki; vergiden muaf oldukları için evde el işleri yaparak kazanç sağlayan kadınlar aylık kazançlarının miktarını kendileri söylerler ve o söylenen aylık gelirin %32‘si kadar prim öderler. Ev hanımlarına emeklilik için ödenen sigorta primlerinin %20 si yaşlılık ve ölüm sigortası, %12’de genel sağlık sigortasından oluşmaktadır.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru için ilk olarak, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınması gerekiyor. Ardından ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurulmalı ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılmalı. Sigorta başlangıç tarihi ise; isteğe bağlı sigortalılık talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılır.

Ödenecek prim nasıl hesaplanır?

Primler belirlenirken gelirler önemli bir kriter. Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeyecek.

Ne kadar ödeme yapmak gerekiyor?

Yapılacak prim ödemesinin yüzde 20’si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise Genel sağlık Sigortası’ndan oluşuyor. 2019 yılı için1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı 764,96 TL’ olarak belirlendi.

Sağlık hizmeti alabilir mi?

Sigorta primleri ödeniyor peki sağlık hizmetleri diğer prim ödeyenler gibi alınabiliyor mu diye merak edenlerin içini ferahlatalım. İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır. Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Emeklilik için diğer şartlar da aranmaya devam ediyor. Örneğin; emeklilik için 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma şansına sahip.

Daha az primle emeklilik mümkün mü?

Mümkün. Bunun yöntemi ise yaş haddi. Bugün isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlayan kadınlar 5400 gün prim ve 61 yaş şartlarıyla yaş haddinden emekli olabiliyor.

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