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Ev Almak İsteyenlere Müjde Geldi: Konut Fiyatları Yüzde 20 Düştü

Ev almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber az önce geldi. 3 Gayrimenkul Danışma Ortaklığı, yaptıkları açıklamada konut fiyatlarında yüzde 20'lik indirim uyguladıklarını duyurdu.

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Ev Almak İsteyenlere Müjde Geldi: Konut Fiyatları Yüzde 20 Düştü

Ev almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber az önce geldi. 3 Gayrimenkul Danışma Ortaklığı, yaptıkları açıklamada konut fiyatlarında yüzde 20'lik indirim uyguladıklarını duyurdu.

15 Mayıs 2018 Salı 10:41
Ev Almak İsteyenlere Müjde Geldi: Konut Fiyatları Yüzde 20 Düştü

Ev almak iteyen vatandşlara müjdeli haber konut satışı yapan firmalardan geldi.

Seçimin yaklaşması ile birlikte hükümetin müjdeleri de art arda gelmişti. Geçtiğimiz gün bir proje başlatan hükümet, konut kredisi faiz oranlarını indirmek için bankalara çağrıda bulunmuş, bu çağrının ardındna Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını ciddi derecede düşürmüştü. Yüzde 1'in altında olan faiz oranlarının ardından bir sevindiren aindirim açıklaması da gayrimenkul ortaklarından geldi. GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından yapılan son dakika açıklamalarında konut fiyatlarının yüzde 20 oranında düşürüldüğü belirtildi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nden (KONUTDER) sektöre destek geldi ve ev almak isteyen vatandaşlarla müjde verildi.

Düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre bu üç derneğin üyeleri satttıkları konutların fiyatını yüzde 20 düşürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

41 FİRMA KATILACAK

Ağaoğlu, Sinpaş, Tahincioğlu, Sur Yapı, Teknik Yapı, Demir İnşaat, Babacan İnşaat, Nef, DAP Yapı, İş GYO, Kuzu İnşaat, Artaş gibi firmaların da bu kampanyaya katıldığı öğrenildi. Kampanyanın toplam 150 projede hayata geçirilmesi planlanıyor. 

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 41 firmanın kampanya sürecinden 3 milyar lira gelir elde edebileceğini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA

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Son Güncelleme: 15.05.2018 11:40
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