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Ev Alana Devlet Desteği!

Hükümet, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için adeta seferberlik başlattı, dezavantajlı grupların ev sahibi olması için vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlendiriliyor.

Ev Alana Devlet Desteği!

Hükümet, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için adeta seferberlik başlattı, dezavantajlı grupların ev sahibi olması için vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlendiriliyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:50
Ev Alana Devlet Desteği!

Hükümet, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için adeta seferberlik başlattı, dezavantajlı grupların ev sahibi olması için vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlendiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin hedef kitlesinin alt ve orta gelir grubu aileler olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. İndirim kampanyaları ile alternatif sağlıyoruz" dedi. Yeni dönemde konut sahibi olmak isteyenlere vergi indirimi başta olmak üzere birçok kalemde teşvik sağlanacak. Bankalar da dar gelirlilere yönelik konut projelerine destek verecek.

50 bin konutta işlem tamam
TOKİ tarafından 67 ilde 140 projede hayata geçirilen 50 bin sosyal konutun kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 140 projeden 40'ının ise ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Ankara Kuzeykent'te bulunan 809 konutun teslimi 26 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaktır" denildi.

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