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Ev Alacaklara Ziraat Bankası'ndan Müjde Geldi (Kredi Hesaplama Ekranı)

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yapılan açıklamada faiz oranlarının 0,98 olarak belirlendiği belirtildi. Peki kredi faiz oranı nasıl hesaplanır?

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Ev Alacaklara Ziraat Bankası'ndan Müjde Geldi (Kredi Hesaplama Ekranı)

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yapılan açıklamada faiz oranlarının 0,98 olarak belirlendiği belirtildi. Peki kredi faiz oranı nasıl hesaplanır?

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:52
Ev Alacaklara Ziraat Bankası'ndan Müjde Geldi (Kredi Hesaplama Ekranı)

Ziraat Bankasından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada konut kredi faiz oranlarının düşürüldüğü belirtildi. Bnkadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede,  Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi,  gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.
 
Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle "konut", tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır.
 
Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır.
 
Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.
 
Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık %25 seviyesine ulaştırmıştır.
 
Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında, 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık %50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.
 
Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir."

KREDİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama/tuketici-kredisi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Melisa 2 saat önce

84 doğumlu 34 yaşında oluyor .hem ilanda 35 yaşını doldurmamış diyordunuz.34 yaşında ki herkes başvurmalı

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