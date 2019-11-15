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Ev alacaklara müjde! Konut kredisinde bir indirim daha

Türk Ekonomi Bankası, konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Konut kredisinde indirime giden Türk Ekonomi Bankası faiz oranını 0,99'a düşürdü.

Ev alacaklara müjde! Konut kredisinde bir indirim daha

Türk Ekonomi Bankası, konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Konut kredisinde indirime giden Türk Ekonomi Bankası faiz oranını 0,99'a düşürdü.

15 Kasım 2019 Cuma 20:04
Ev alacaklara müjde! Konut kredisinde bir indirim daha

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 0,99'a düşürdü.
 
Türk Ekonomi Bankası, konut kredisi faiz oranında bir kez daha indirime gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, uygun fiyatlamayla kredi veren bankalardan biri olmayı sürdürdü.

TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan,120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0,99'a düşürdüklerini belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde, 2019 yılı boyunca uygun fiyatlar ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Haber3

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Türk Ekonomi BankasıEvKrediFaiz IndirimiKonut KredisiKredisi FaizTeb
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