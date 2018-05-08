Ev Alacaklara Müjde Geldi: İşte Yeni Faiz Oranı ve Kredi Hesaplama

Ev alacak vatandaşlara önceki gün müjdeli haber Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmişti.

Kanut için bir kampanya başlatacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, bunun için bankalara çağrı yapmış ve faizlerin düşürülmesini istemişti. Başbakan Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda verdiği kampanya müjdesinin öncülüğünü Ziraat Bankası üstlenecek.

Edinilen bilgilere göre, bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada konut kredisi faizlerinin yüzde 0.99 seviyesine kadar indirilmesi, vadenin ise 120 ay olarak belirlenmesi bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında ve ciddi bir miktarda faiz ödemesi yapılıyor. Söz konusu kampanya ile konut sektöründe satışların yeniden, stokların eritilmesi veyeni konut yapımının önü açılması hedefleniyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası,Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılması ve kampanyanın kapsamının genişletileceği öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.

200 BİN TL CEPTE KALACAK

Hükümet hafta sonunda konut fiyatları için KDV oranını yüzde 18'den 8 seviyesine kadar çekerken, tapu harcını da yüzde 4'ten 3'e indirme kararı almıştı. Yeni faiz indiriminin de seçime kadar geçerli olması hedefleniyor. Söz konusu faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile birlikte 600 bin liralık bir konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 200 bin lira azalacak. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 123 bin TL azalırken, KDV 108 bin liradan 48 bin liraya, tapu harcı ise 24 bin liradan 18 bin liraya düşecek. Evin toplam maliyeti 1 milyon 283 bin liradan 1 milyon 94 bin liraya inecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, konut satışlarında faizlerin çok büyük etken olduğunun altını çizdi. Elmas, "Hükümetimizin KDV, tapu harcını indirmesi bizim için çok büyük bir destek. Kamu bankalarının faiz oranlarını indirmesi de öyle. Ancak tüm yükü kamu bankaları çekmemeli. Özel bankalar da destek vermeli. Faiz 6 ay yüzde 1'in altında olmalı" dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Kamu bankalarının faiz indirimi ve konut alımı için kampanya başlatmaları çok çok önemli bir hamle. Ancak Merkez Bankası ve özel bankalarının bu kampanyaya dahil olması gerekir" ifadelerini kullandı.

GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, bu desteğin önemli olduğu ve kampanyaya özel bankaların da katılması gerektiğinin altını çizerek "Özel bankalar da destek vermeli" dedi.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise konu ile ilgili "KDV ve tapu harçları düzenlemesi sonrası atılan bu adım tüm ülkeye kazandırır. Bu sürece başta Ziraat Bankası olmak kaydıyla bankacılık sektörünü dahil etmek hem mevcut konut stokunu azaltır hem de likiditeyi artırır" dedi.

ESKİ

KREDİ 600.000

FAİZ (%) 1.23

VADE (AY) 120

AYLIK ÖDEME 9.592

GERİ ÖDEME 1.151.052

KDV 108.000

TAPU HARCI 24.000

TOPLAM MALİYET 1.283.052

YENİ

KREDİ 600.000

FAİZ (%) 0.99

VADE (AY) 120

AYLIK 8.566

GERİ ÖDEME 1.028.002

KDV 48.000

TAPU HARCI 18.000

TOPLAM MALİYET 1.094.002

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA