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Ev Alacaklar ve Kiralayacaklar Dikkat ! İyi Haber Bugün Geldi

Ev alacak ve kiralayacak vatandaşlara iyi haber bugün geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda emlak komisyon ücretlerinde düşüş yapıldı.

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Ev Alacaklar ve Kiralayacaklar Dikkat ! İyi Haber Bugün Geldi

Ev alacak ve kiralayacak vatandaşlara iyi haber bugün geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda emlak komisyon ücretlerinde düşüş yapıldı.

05 Haziran 2018 Salı 10:23
Ev Alacaklar ve Kiralayacaklar Dikkat ! İyi Haber Bugün Geldi

Ev alacak vatandaşlara müjdeli haber bugün geldi. Emlak komisyonlarında bundan böyle ev alırken, satarken ya da kiralarken daha az komisyon ödeyeceksiniz.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak komisyonuna resmen sınırlama getirildi.

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla şekilde olamayacak. Alıcı ve satıcı yüzde 2-2 şeklinde ödeme yapacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli ise, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

SİSTEM ESKİDEN NASILDI?

Bugün yapılan düzenlemeden önce bir evin satışında emlakçıya satıcı ve alıcı ayrı ayrı yüzde 3'er komisyon ödemesi yapıyordu. Buna bir de KDV ilave ediliyordu. Kiralamada ise yıllık kira bedelinin yüzde 12’si talep ediliyordu. Bugün yayımlanarak yürülüğe giren yeni düzenlemeyle hizmet bedelleri ciddi oranda düştü. Vatandaş ev alırken, satarken, ya da ev kiralarken daha uygun bedel ödeyecek. Emlak danışmaları ise kurumsal firmaların kepenk indirmek zorunda kalacağını söylüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaEmlakEmlakçı
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