Ev Alacaklar Dikkat!.. Dev Kampanya Diye Duyurulmuştu, Bugün Başlıyor!..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırladığı gayrimenkul sektöründeki büyük indirim kampanyası bugün başlıyor.

2 ay boyunca sürecek olan indirim kampanyasında gayrimenkul sektörünün tüm paydaşları ve kolları güç birliği yaparak büyük indirime gidiyor. ‘Türkiye için kazanç vakti’ mottosuyla başlatılan indirim kampanyasında gayrimenkulün en iyi yatırım aracı olduğuna dikkat çekilecek.

Detaylar şöyle; peşinatın döviz veya altın ile ödenmesi durumunda ödenen peşinat ödeme tarihindeki Merkez Bankası’nın kuruna göre döviz veya altına endekslenecek. Bu tutar 12 ay sonra kurla karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonrası yüksek olan kur baz alınacak. Fark oluşması durumunda ise o tutar vatandaşın taksitlerinden düşürülecek. Yani vatandaş garantili bir modelle konut sahibi olmuş olacak.

Ajanslar tarafından duyurulan kampanyada vatandaşa hem faiz desteği sağlanacak hem de indirim uygulanacak. % 2’yi aşan konut kredi faizi 10 yıla kadar olan vadelerde 0.98’e çekilecek. Bankasız, kredisiz ve kefilsiz yapılan ödeme planında peşinat da % 20 yerine % 10 olacak. Ayrıca şirketler liste fiyatı üzerinden % 10 indirim imkanı da sunulacak. Vatandaşa % 15’lik iki ara ödeme alternatifi de sunulacak.

Kampanyaya Emlak Konut GYO ile Kiptaş’ın yanı sıra Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyeleri katım gösterecek. Bu indirim kampanyası ile hem vatandaşın konuta ulaşımı kolaylaşacak hem de gayrimenkul sektörü hareketlenecek.

Yüzlerce projenin dahil olacağı kampanyada ağırlık İstanbul’da olacak. İzmir, Ankara, Bursa, Denizli ve Anadolu illerinde de konut projelerinin dahil edilmesi bekleniyor.

VATANDAŞ BU KAMPANYA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Vatandaşlar ekonomik krizden çıkış için şirketlerin ve firmaların elini taşın altına koyarak birşeyler yapmaya çalışmasından memnun ancak alım gücü üşük vatandaşlar için bu kampanyanın birşey ifade etmediğini düşünüyorlar. Belirli bir birikimi olan, yastık altında doları, altını olanların faydalanabileceği bir kampanya olarak değerlendiriliyor. Amaç vatandaşı ev sahibi yapmaktan öte, vatandaşın birikimini ekonomiye kazandırma çabası olarak değerlendiriliyor.

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