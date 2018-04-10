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Ev Alacaklar Dikkat: Bu Yöntemle Aynı Evi 300 Kişiye Sattılar

Ankara'da meydana gelen olayda bir kooperatif, Batıkent'te bulunan aynı evi 300 ayrı kişiye sattı.

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Ev Alacaklar Dikkat: Bu Yöntemle Aynı Evi 300 Kişiye Sattılar

Ankara'da meydana gelen olayda bir kooperatif, Batıkent'te bulunan aynı evi 300 ayrı kişiye sattı.

10 Nisan 2018 Salı 10:38
Ev Alacaklar Dikkat: Bu Yöntemle Aynı Evi 300 Kişiye Sattılar

Skandal haberi adresi Ankara oldu. Edinilen son bilgilere göre Muharrem Yozgat isimli bir kişi, satın alacağı dairenin daha önce 300 kişiye satıldığını ve dolandırıldığını iddia etti. 

Emekli astsubay olduğunu açıklayan Muharrem Yozgat, Yenimahalle Batıkent'te bulunan bir daire almak istediğini ancak internet üzerinden bulduğu dairenin kooperatif üyeliği üzerinden kendisi haricinde 300'e yakın kişiye daha satıldığını iddia etti. Mağduriyetini İHA'ya açıklayan emekli astsubay Yozgat, kooperatifin 50 milyon liraya yakın para topladığını söyledi. Dolandırılan diğer mağdur vatandaşlarla birlikte seslerini duyurmak istediğini söyleyen Yozgat şu ifadeleri kullandı: "Kooperatif Başkanı ile bana gösterdikleri dairenin devir işlemlerini yaptık. İşlemleri yaptığımıza dair belgeler, ortaklık senedi, hisse devir senetleri ve vekaletnameler var. Ancak ben daireyi başkalarına da sattıklarını öğrendim ve araştırmaya başladım"

ANLAŞTIK AMA TESLİM ETMEDİ

135 bin liralık meblağ ile el sıkıştıklarını ancak dairenin kendisine teslim edilmediğini söyleyen Yozgat, bunun üzerine belediyeye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Araştırdık ki bu kişiler, iflas eden bir kooperatifi. Kaçak yapılan bir binayı bularak insanlara satış yapıyorlar. Savcılığa gittiğimizde 300 kişiye yakın vatandaşın dolandırıldığını öğrendim. Dava açtım, kooperatif başkanı ve daireyi satan kişiler ikişer sene ceza aldı. Şuan bu kişiler binanın kooperatifle ilgisi olmadığı halde, satışını yapıyorlar ve hala dolandırmaya devam ediyorlar. Kanun açıklarını iyi bilen bu şahıslar bizimle dalga geçiyorlar. Ne paranızı veririz ne de cezaevinde yatarız diyorlar. Gelip buradaki atıl durumda olan daireyi göstererek hala vatandaşı avlıyorlar"

DAİRE ALMAK İSTEYENLERE UYARI

Daire almak isteyenleri de uyaran Yozgat, "Biz yandık kimse yanmasın. Gelip bunlardan kimse daire almasın. Kooperatif başkanı hala müteahhitlik ve Eryaman tarafında emlakçılık yapıyor. Ortada Çiflikbank benzeri bir dolandırılma var. Yetkililere, sesleniyoruz gereğinin yapılmasının istiyoruz. Bu insanlar hiç çekinmeden sahte belge düzenleyerek gerçekmiş gibi satış yapmaya devam ediyorlar, kanundan korkmuyorlar, Kooperatif başkanı bana paramı vermeyeceğini söylüyor" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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