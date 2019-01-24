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Euro 6 TL’nin, dolar 5,30’un altına geriledi

Dolar/TL 5.30 seviyesinin altında işlem görürken, euro kuru da 6 liranın altını test etti.

Euro 6 TL’nin, dolar 5,30’un altına geriledi

Dolar/TL 5.30 seviyesinin altında işlem görürken, euro kuru da 6 liranın altını test etti.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Euro 6 TL’nin, dolar 5,30’un altına geriledi

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları beklenirken dolar karşısında bir miktar geriledi, euro/TL de 6 liranın altını gördü.

ECB’nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Para politikası kararları saat 15:45’de açıklanacak.

Dünya gazetesinin haberine göre, Euro/TL kuru 5.9801’e kadar geriledi ve 27 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kur yüzde 0.10 düşüşle 6.0090’dan işlem gördü. Dolar/TL 5.2790 seviyesinde. Euro/dolar paritesi yüzde 0.16 azalışla 1.1365, dolar endeksi ise yüzde 0.12 artışla 96.238 seviyesinde.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0.70 primle 100.875 puanda.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
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