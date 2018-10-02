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Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Ülkemizde üretilen yerli ürünlerin satış etiketlerinde 'yerli üretim' logosu kullanma zorunluluğu 3 Ekim 2018 itibariyle başlıyor. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması halinde etiket başına 274 lira para cezası uygulanabilecek

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Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Ülkemizde üretilen yerli ürünlerin satış etiketlerinde 'yerli üretim' logosu kullanma zorunluluğu 3 Ekim 2018 itibariyle başlıyor. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması halinde etiket başına 274 lira para cezası uygulanabilecek

02 Ekim 2018 Salı 13:30
Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan yerli ürünlerde "yerli üretim logosu"nun kullanımı 15 günlük geçiş sürecinden sonra 3 Ekim 2018 itibariyle zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için "yerli üretim logosu" da yer alacak.

Yerli üretim logosunun, Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması mecburi olacak.

Fiyat güncellemelerinde, yalnızca malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih etikette zorunlu olarak belirtilecek, eski fiyatın etikette yer alması gerekmeyecek.

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 TL ile 276 bin 345 TL aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 02.10.2018 14:00
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etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor uygulamayana lira ceza
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