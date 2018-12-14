Esnafa 2 bin 10 lira işsizlik maaşı

Türkiye'de bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan ve çeşitli nedenlerle işten çıkarılan işçiye ödenen işsizlik maaşı işçilerden sonra esnaf için de işsizlik maaşı güvencesi adı altında geliyor... Prim ödemeleri 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve devlet de ödenecek olan işsizlik sigortasına katkı sağlayacak.



İşçiler için uygulanan işten ayrıldığında ödenen işsizlik maaşı, esnaf için de uygulanmaya başlanacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren prim ödemeleri başlayacak.

Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, % 2 sigortalı ve % 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 40,59 lira, devlet de 20.29 lira verecek. Koşulları yerine getiren esnaf 10 aya varan işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; aylık en az 805,63, en çok bin 611 lira işsizlik ödeneği verilecek. Hem en düşük prim tutarı, hem de işsizlik maaşı aralığı 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak. Eğer asgari ücret net 2 bin, brüt 2 bin 532 lira olursa, esnaf aylık en az 50.6 lira, devlet de 25.3 lira prim ödeyecek. Alınabilecek işsizlik maaşı da bu durumda en az bin 5 lira, en yüksek de 2 bin 10 liraya çıkacak.

ESNAF 10 AYA KADAR İŞSİZLİK ÖDEMESİ ALACAK

Sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 240, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 300 gün süreyle maaş ödemesi yapıalcak.

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