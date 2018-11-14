Eski Başkan Uyardı: Tarım Uzmanı Alınsın, Buğday Ekilsin, Hepimiz Aç Kalacağız!

Ziraat Mühendisleri Birliği (ZMB) eski Başkanı ve eski milletvekili Yılmaz Hastürk yaptığı açıklama ile kısa sürede gündeme geldi. da, 'Buğday ekim alanlarının önemli bir bölümü ekilmedi. Buğdayın ana gübresi olan DAP’a yüzde 100 zam geldi. Çiftçi gerçekten çok zor durumda. Üretim olmayınca hepimiz aç kalacağız' ifadesini kullandı.
Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün aktardıklarına göre, eski Ziraat Mühendisleri Birliği Genel Başkanı ve eski Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili Yılmaz Hastürk, Türkiye'nin bir an önce yerli buğdaya, gübreye dönmesi gerektiğinin altını çizerek, hayvancılıkta da hangi ırk hayvan besleneceğinin bir an önce ortaya konulmasını ve planlamasını talep etti.
Çiftçinin bu yıl buğday ekim alanlarının önemli bir bölümüne buğday ekmediğini, DAP gübresine % 100 zam geldiğini hatırlatab Yılmaz Hastürk, "Üretim olmayınca hepimiz yakında aç kalacağız. Bir an önce kendi kaynaklarımızla yapay gübre üretme, hayvan gübresini de her aşamada kullanmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri yetkilileriyle toplantı yaptıklarını bu toplantılardan elde edilen veriler, fikirler ve görüşler neticesinde "milli tarım politikasıyla yola çıkılması" fikrinin ve gereğinin ortaya çıktığını ifade eden Yılmaz Hastürk, ortaya çıkan görüşleri şöyle sıraladı:
YERLİ ÜRETİME DÖNÜLMELİ
Ziraat fakülteleri ile araştırma kurumları milli ve yerli anaç hayvanlar tespit etmeli. Hangi ırk hayvanın besleneceği hususunda planlama yapılmalı
Yerli buğdaydan GDO'lu ürüne döndük. Yabancı menşeli tohumlarla sebze yetiştiriliyor. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli.
Yerli araç ve ekipman üretimi özendirilmeli ve teşvik edilmeli. Gümrük yükseltilip yerli üretimin önü açılmalı.
Destekleme, çiftçinin ihtiyacı, iç ve dış pazar ihtiyacı göz önüne alınarak tek elden yapılmalı ve yönetilmeli.
Ziraat Bankası, ticari faaliyetlerini kuruluş amacına uygun olarak tarıma kredi veren kuruluş haline getirmeli. Ziraat Bankası popüler bankacılık uygulamaları ile değil tarıma ve çiftçiye dayalı ilkelerine geri dönmeli.
Bölgesel üretime, pilot uygulamalara hemen geçilmeli.
ETKİLERİ BİLE BİLİNMİYOR
Zirai ilaç sayısı azaltılarak yerli üretim teşvik edilmeli. Çin'den sağlığa etkileri bilinmeyen ilaçlar getiriliyor.
Organik tarım teşvik edilmeli. 2010'da hazırlanan yönetmelik hayata geçirilmeli.
Büyükşehirlerin çevresinde tarıma uygun köylerde yapılaşma çalışmaları durdurulmalı.
Pazarlama ve üretim kooperatifler üzerinden yapılmalı.
Kamunun elindeki ekipmanlar köye yönlendirilmeli.
Tarım danışmanlığı teşvik edilerek geliştirilmeli. Ziraat odalarında 450 tarım uzmanı çalışıyor. Bu tarım uzmanı sayısı artırılmalı.
Müteselsil kefalet yoluyla kredi kullanımı özendirilmeli.
Çiftçiler, ziraat fakülteleri, kamu araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortak eğitmeli.
Kaynaklar; Sözcü
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
ALLAH sonumuzu hayir etsin çifçiler şehirlere gòć ediyo para kazanamiyoz die yada ekmiyolar derhal onlem alinmali akp hükümeti bu isi duzeltmeli .
Artik gerçekten ciftcinin halinden anlayan biri cikmali
Akpliler düşünsün artık
Neden adam bugday eksinki masraf 1 tl kilo basi bugdayi satiyoruz 0.65 kurusa mal mi millet geri zekalı gibimi duruyor oralardan bakinca bitek konyada ekinlincede ekmegi 75 kurusa alirken 1.5 liradan alir halk boyle ooohh nede guzel oldu kriz cikmadan tesvik mesvik onlem monlem olmayacak belliki tam gaz boyle devam bigun insanlar rusyada oldugu gibi ölmeye basladigi zaman hemde 21. Yy da iste o zaman boku yiyecek herkes . Keske köylü sehire göç etmek zorunda kalmasaydi bakiniz suanda findikcilarda oyle adamlar ekmeyecegiz diyor zarar ediyor hayvan evladi gibi onun bunun cocugu gibi zarar ettiklerjnibile bile dusuk fiyattan alis yapilmasini destekleyen bakan olur ise halen yavas yavas bugday fındık incir uzum patates sogan derken bu is ar namus kelle diye devam edecektir benden soylemesi...
Dolayı var dışardan alırız üreten bi ülke olmadığımızı 5 yaşındaki çocuk biliyor sen daha yeni mi öğrendin
150 dönüm tarla var ama mazot fiyatı uçmuş demek ki benim gibi çiftçiler buğday ekmeyince un fiyatı uçuyor Çatak parasını kaldırdılar yapacak birşey kalmadı artık devlet gitsin buğdayı Çin'den alsın 5 katına
Millet artik bisey ekmez benden demesi millet mal degil o kadar ugras didin koca yaz boyunca hatta 7 ay calis ailecek sana kala kala 15 bin para kalsin zaten kari koca calissalar ayni parayi derdi taasasi olmadan kazaniyor sehirde bi sekilde ne geregi varki toprak yalamaya . Birak pahalanirsa pahalansin hayat birak kuruyla yasta yansin birak herkes yansin ciftcisine onem vermeyen devlet once ac kalmaya sonra keize sonrasindada yikilmaya mahkumdur bu kadar basit yakinda azerbaycana göç başlar tıpkı onlarin kizlar biraya geldigi gibi simdide Türk kizlarimiz oralara koca bulmaya fubusa gider benden demesi bu olay sadece ama sadece 4 yil sonra yasanacak kahin olmaya gerek yok bunu gormek icin gecmis olsun şimdiden bu durumu duzeltmeye kimsenin niyeti yok vaziyet alin şimdiden
Allah sonumuzu hayır etsin.