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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Dolar Seçimden Sonra Düşecek

Dolar, 4.80 seviyelerinde rekor üstüne rekor kırarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından ilginç bir iddia geldi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Dolar Seçimden Sonra Düşecek

Dolar, 4.80 seviyelerinde rekor üstüne rekor kırarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından ilginç bir iddia geldi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 09:47
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Dolar Seçimden Sonra Düşecek

Dolar, 4.80 seviyelerinde rekor üstüne rekor kırarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından ilginç bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden çıkışlarıyla ünlü Gökçek, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden sonra doların Merkez Bankası vasıtasıyla düşürüleceğini söyledi. Twitter'dan ABD Dolarındaki artışın kaynağının dış mihraklar olduğunu söyleyen istifa ederek görevden ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı, "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60'la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah" ifadelerini kullandı.

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