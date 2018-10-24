Eşi Vefat Eden Kadına 500 TL Ödeme Yapılıyor!

Devlet yoksulluktan etkilenen kişiler arasında kadınları daha üst sıralarda görüyor. Buna göre Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı ismiyle yeni bir fon oluşturuldu. Bu fondan eşi vefat etmiş kadınlara 500 tl ödeme yapılacak.

Ödemeler aylık 250 TL'ye denk geliyor ve 2 ayda bir 500 TL olarak ödeniyor. Yani her ay değil iki ayda bir 500 TL ödeme yapılıyor.

Eşi vefat eden veya daha önceden vefat etmiş kadınlar ikametgah ettikleri il/ilçe sınırları içinde olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na başvuru yaptıklarında süreci başlatmış oluyorlar. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı yani kimlik dışında herhangi bir belge istenmiyor.​Bazı bölgelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaymakamlık binalarının içinde bulunuyor.

Bu ödemeyi hak edebilmek için bazı şartlar aranıyor.

EŞİ VEFAT EDENLERE ÖDENEK ŞARTLARI NELERDİR?

Son evli olunan eşin vefat etmesi durumunda ödeme alınabiliyor. Yani daha önceki nikahlı bulunan eşin vefat etmesi ile ödenek alınamıyor. Eşi vefat eden kadın emekli ise veya sigortalı olarak bir işte çalışıyorsa yine ödemeyi alamıyor. Yeniden evlenenler de ödeme alamıyor.

Ailelere ödenen muhtaçlık yardımı hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 TL'nin üzerine çıkması halinde ödeme kesilir.

65 Yaş yaşlılık aylığı alan ve eşi vefat eden kadınlar da ödeme alamaz. Ancak yaşlılık aylı ile eşi vefat edenlere verilen ödeme arasından birini tercih edebilir. Ödemeyi hak eden kadın vatandaşlar ödemeyi aldıkları esnada adres değişikliği yaparlarsa yeni taşındıkları yerdeki SYDV'ye başvurup transfer işlmi yaptırmalıdır.

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor.​

Kaynaklar; Takvim

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