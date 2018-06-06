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Eroğlu: Eskiden Para Daha Hazineye Girmeden Hortumlanıyordu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesine gelerek burada vatandaşlarla buluştu.

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Eroğlu: Eskiden Para Daha Hazineye Girmeden Hortumlanıyordu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesine gelerek burada vatandaşlarla buluştu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:36
Eroğlu: Eskiden Para Daha Hazineye Girmeden Hortumlanıyordu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesine gelerek burada vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Orman ve Su İşleri Bakanı , daha sonra Taşoluk Beldesine geçerek buradaki temel atma ve açılış töreniyle Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Ortaköy Kredi Sertifikalarının dağıtım törenine katıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, geçmiş dönemlerde ekonominin daha kötü olduğunu eskiden paranın hazineye girmeden faiz lobilerine teslim edildiğini söyledi. Veysel Eroğlu, "Hazineye girmeden para hortumlanıyordu. 100 lira veriyorsunuz 86'sını faiz lobisi alıyordu. Al gülüm ver gülüm. Onların hortumunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar baltasıyla kesiverdi. Allah'a şükür. Şimdi size hizmet olarak akıyor." dedi.

Düşman ülkelerin ve oluşumların Türkiye'ye yönelik bir işgal planı olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı, "Onun için biz de 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' diyoruz. Yarın Diyarbakır'da muazzam bir temel atma töreni yapacağız. Orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor, dalgalanacak. Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik. Eskiden İHA'ları kiralardık fakat onlar yanlış bilgi verirdi. Biz de uçaklarla boş dağları bombalardık. Hatta o hainlere haber gönderirlerdi; 'şuralar bombalatılacak orayı terk edin' diye. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız var. Giriyor, inlerinde vuruyor, gereğini yapıyor. İşte bu." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Veysel EroğluVeysel Eroğlu Hazine
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