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Erken Seçim Tartışmaları Dolar ve Euro'yu Uçurdu (1 Dolar Ne Kadar?)

Erken seçim tartışmalarının yeniden alevlenmesi, MHP liderinin erken seçim çağrısı yapması ve hükümetten yanıt gelmesi sonrası piyasalar hareketlendi ve dolar ile Euro yeni rekorlara doğru yelken açtı.

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Erken Seçim Tartışmaları Dolar ve Euro'yu Uçurdu (1 Dolar Ne Kadar?)

Erken seçim tartışmalarının yeniden alevlenmesi, MHP liderinin erken seçim çağrısı yapması ve hükümetten yanıt gelmesi sonrası piyasalar hareketlendi ve dolar ile Euro yeni rekorlara doğru yelken açtı.

17 Nisan 2018 Salı 12:14
Erken Seçim Tartışmaları Dolar ve Euro'yu Uçurdu (1 Dolar Ne Kadar?)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup konuşmasında yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı piyasalarda şok etkisi yarattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplatısında yaptığı erken seçim çağrısı ekonomi piyasalarını yukarı doğru harekete geçirdi. Güne 4.07 seviyesinden başlayan dolar kuru, Bahçeli'nin erke seçim çağrısı sonrası 4.13 TL seviyesine kadar geldi. Yine doalra parlel şekilde 17 Nisan gününe 5,07 seviyesinden başlayan Euro da 4,12 seviyesine kadar çıktı.

Bahçeli,"Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadırÖnümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. " dedi.

HÜKÜMETTEN İLK CEVAP

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Bahçeli'nin "Takdir hakkımızı, seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız" sözlerine hükümetin cevabını verdi ve şu açıklamalarda bulundu: "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır"

YENİ REKORLAR YOLDA

Piyasalar bu açıklamaları yakından takip ederken Dolar, Euro ve Sterlin'in erken seçim söylemlerinin devam etmesi durumunda yeni rekorlar kıracağı tahmin ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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