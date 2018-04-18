Erken Seçim Açıklaması Sonrası Dolar, Euro ve Altın Fiyatları (Flaş Hareketlilik)

Erken seçim açıklamasına dolar ve euro kuru ile altın fiyatlarının ilk tepkisi:

Bugün sabah saatlerinde 4,0955 seviyesinde olan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesine kadar düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim için tarih açıklamasının gelmesinin ardından ise dolar kuru 4.0606 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul artı yönde yükselişe geçti..

Öte yandan Euro ise 5.03 seviyesine geriledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün parti grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmasının ardından önceki gün ilk tepki dolarda sert olmuştu. Sert yükselen dolar/TL; güne 4.09 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0606 seviyesine geriledi

ALTIN FİYATLARI

Altınıngramı güne 178 TL seviyesinden başladı, ancak erken seçim açıklamasının gelmesinin ardından 177 tl seviyesine düştü. İşte altın fiyatlarında son durum;

ERKEN SEÇİM PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİĞİ DÜZELTEBİLİR

Bankacılar yaptıkları açıklamalarda, daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini açıklıyorlar.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri ve çözümsüzlükleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimser bir hava yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağının altını çiziyorlar.

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