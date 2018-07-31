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Erken Maaş Müjdesi!..

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte memur ve emeklilerin gözü kulağı maaş ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemesi alıp alamayacağını merak eden emekli ve memurlar bu sorunun cevabını aramaya başladılar, bir yandan da resmi makamlardan yapılacak açıklamayı bekliyorlar.

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Erken Maaş Müjdesi!..

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte memur ve emeklilerin gözü kulağı maaş ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemesi alıp alamayacağını merak eden emekli ve memurlar bu sorunun cevabını aramaya başladılar, bir yandan da resmi makamlardan yapılacak açıklamayı bekliyorlar.

31 Temmuz 2018 Salı 08:33
Erken Maaş Müjdesi!..

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte memur ve emeklilerin gözü kulağı maaş ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemesi alıp alamayacağını merak eden emekli ve memurlar bu sorunun cevabını aramaya başladılar, bir yandan da resmi makamlardan yapılacak açıklamayı bekliyorlar.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. 6 Ağustos 2018 ile 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında emeklilerinin maaşlarının ödemesi için planlama yapıldı.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tıpkı SSK ve Bağkur emeklilerinde olduğu gibi Memur Emeklileri için de kurban bayramı öncesi maaş ödeyebilmek için planlama yapıldı. Buna göre memur emeklilerinin maaşları 1 Ağustos 2018 ile 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor.

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

SSK, Bağkur ve Memur Emeklilerini en çok sevindiren haber ikramiye haberi oldu. 21 Ağustos'ta başlayacak olan kurban bayramı öncesi bir de emekli ikramiye ödemesi alacak olan emekliler, 1000 TL tutarındaki emekli ikramiyelerini 17 Ağustos 2018 tarihine kadar alabilecekler.

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