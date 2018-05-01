Ergün Atalay'dan Taşeron, Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Açıklaması

Türk İş Genel Başkanı Atalay'dan Taşeron, Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Açıklaması

Taşeron kadroda KİT'lerin unutulmaması gerektiğini, asgari ücretlinin maaşına yönelik düzenleme gerektiğini, emekli, memur ve işçinin maaşının asgari ücrete düşmemesi gerektiğini söyleyen Atalay, bu konuda yapılacak düzenlemeleri beklediklerini söyledi.

Ergün Atalay: "Akşam Sn. Cumhurbaşkanımızın bir mesajı var Özbekistan'dan 1 Mayıs'ı kutluyor, ben işçilerle beraberim, birlikteyim diyor. Şimdi taşeronda girmeyenler var en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İş kollarımızla ilgili problemlerimiz var, Çalışma Bakanlığı'nın asıl iş, yardımcı işle ilgili problemlerimiz var bizim. Daha önemlisi biz Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında almıyoruz. Bununla ilgili müjde verilecekse, işçiye, çalışana , memura bir müjde verilsin. Taşeron kadroya geçti, 3,5 milyon emekli asgari ücretin altında maaş alıyor, kimse bunu görmüyor. Bunları biraz sonra bu alandan anlatacağız. Burada hem ülkemizin birliği, bütününü, işçinin sıkıntısını anlatacağız. İnsanlar çıkıp hükümetin sendikasıyız diyor, sendika işçinin olur, sendika patronun, hükümetin olmaz.

15 Sene önce taşeronla ilgili asıl işi yapanlar kadroya alınsın dedi, öyle bir noktaya geldik ki asıl işi yapmayanlar kadroya geçti, ondan da rahatsız değiliz, zaman zaman beni de tenkit ediyorlar. Tamam başımızın üzerine, şu anda Karayollarında , enerjide, şekerde çalışanlar asıl iş yapanlar, tarımda çalışanlar girmedi. Bunlarda girsin sorun hallolsun. 1 milyonu almışız, 80 bini de alın problem bitsin.

Ocak ayında işçi, memur ne maaş alıyorsa, yıl sonunda o olsun. İLO var bir ay sonra, yarım asırdır işçiler gidiyor buraya, hükümet bu sene memurları yollayacağım diyor. Dünyanın neresinde memurlar gidiyor. Memur arkadaşlarımız madende çalışmıyor, yakışan uygun olan işçilerin temsil edilmesi. " ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA