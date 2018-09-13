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Erdoğan'dan Döviz ve Faiz Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri ve önlemi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Döviz ve Faiz Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri ve önlemi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:06
Erdoğan'dan Döviz ve Faiz Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim bu seçimlerin (Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği) üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye’ye bühtan ediyor demektir.” ifadelerini kullandı.

Zor dönemlerin zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz de ülkemizin içinden geçtiği dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir.” dedi.

‘Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni adımlarımız olacak’

“Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak.” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 13.09.2018 12:40
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