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Erdoğan-Trump zirvesinin ardından dolarda son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin ardından dolar/TL bu sabah 5.77 seviyesinin altında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.35 civarında hareket ediyor.

Erdoğan-Trump zirvesinin ardından dolarda son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin ardından dolar/TL bu sabah 5.77 seviyesinin altında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.35 civarında hareket ediyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 09:51
Erdoğan-Trump zirvesinin ardından dolarda son durum!

ABD’ye önceki gün hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARI
Dolar/TL bu sabah 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.35 civarında hareket ediyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

14 Kasım altın fiyatları ise yükselişe geçti. Gram altının fiyatı 271 liradan, çeyrek altın fiyatı 443 liradan, cumhuriyet altın fiyatı 1.827 liradan işlem görüyor.

ABD ile ilişkilerde, önceki yönetimden kalma problemlerin yanı sıra bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen “Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık” diyen Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de “enine boyuna” konuşacaklarını belirtmişti.

Küresel piyasalarda ise Trump’ın azli konusundaki gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Risk iştahı ise, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin duraksadığı ve Hong Kong’daki artan karışıklıkla ilgili endişelerin riskli varlıklara yönelik talebi azaltmasıyla geriledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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erdoğan trump zirvesinin ardından dolarda son durum
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