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Erdoğan Talimatı Verdi: O Yasalar 6 Ayda Bitecek

Uyum yasaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantı düzenledi ve komisyonun çalışmaları biran önce tamamlamasını talimatını verdi. Buna göre meclis tatile girmeden uyum yasaları tamamlanmış olacak.

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Erdoğan Talimatı Verdi: O Yasalar 6 Ayda Bitecek

Uyum yasaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantı düzenledi ve komisyonun çalışmaları biran önce tamamlamasını talimatını verdi. Buna göre meclis tatile girmeden uyum yasaları tamamlanmış olacak.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:58
Erdoğan Talimatı Verdi: O Yasalar 6 Ayda Bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerin gündem konusu olan uyum yasaları hakkında önemli bir talimat verdi. Partisinin uyum yasaları ile oluşturduğu komisyonların üyeleri ile toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, çalışmaların çerçevesi ve süresini konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyum yasalarının nihayete erdirilmesi için komisyona 6 aylık süre verdi. Bu süre Meclis tatile girmeden doluyor. Türkiye'nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını kaldırdık. Şimdi kurumsal olarak kaldıracağız. Onun için uyum yasaları vesayeti kaldıracak şekilde hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

İçtüzük Değişecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uyum yasalarının daha hızlı meclisten geçmesini sağlamak için İçtüzük'te bu yönde bir değişiklik yapılması da önerildi. Bu konu gelişmelere göre daha sonra ele alınacağı bildirildi..

AK Parti'nin komisyonları çalışmalar için kolları sıvadı. Personel reformu komisyonunun öncelikli olarak anayasaya yazılan "üst düzey yönetici"den neyin kastedildiğine ilişkin bir tanım yapacak. Prensip olarak genel müdür ve üstü yöneticiler, kaymakam, vali, büyükelçi, kurum başkanı pozisyonları cumhurbaşkanı ile gelip cumhurbaşkanı ile gidecekler. Bu kadroların altında kalan kariyer bürokratları ise sürekli devlet memuru olarak görev yapacak.

Maaş Dengesizliği de Çözülecek

AK Parti'nin uyum yasaları kapsamında kamudaki ücret politikasını da masaya yatırması bekleniyor. Bu kapsamda kamudaki maaş dengesizliği de çözüme kavuşturulacak.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Uyum YasalarıMaaş DüzenlemesiMemur MaaşıCumhurbaşkanı
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