Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamudaki ücret dengesizliğinin düzeltilmesi için verdiği talimat sonrası harekete geçildi ve hem ücret dengesizliğinin çözümü, hem de memur alımlarının arttırılması gündeme geldi.

banner396

Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamudaki ücret dengesizliğinin düzeltilmesi için verdiği talimat sonrası harekete geçildi ve hem ücret dengesizliğinin çözümü, hem de memur alımlarının arttırılması gündeme geldi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:27
Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamudaki ücret dengesizliğini gündeme getirmesi sonrası harekete geçildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücret dengesizliğine dem vurdu. Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası düğmeye basıldı ve kamudaki kıdem dereceleri arasında ücret dengesizlikleri gündeme alındı.

Dünyadaki Örnekleri İncelenecek

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in kamele aldığı haberine göre ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak. Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak.

Tüm Meslek Grupları İçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağı müjdesini verdi. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.

Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında, ön plana çıkan başlıklar şöyle:

Çalışanların Lehine

Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.

Hiyerarşi

Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.

Değerlendirmeler Nasıl Olacak?

Değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Kamu çalışanlarının hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti de dikkate alınacak.

Ek Gösterge Düzenlemesi

Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak. Yönetici kadrolarında görev yapanlar hakkında geçerli olan ek gösterge rakamları da düzeltilerek, hiyerarşiye uygun hale getirilecek.

Emeklilikte Maaş

Kaymakam örneğinde olduğu gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak, emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.

Kamuya Personel Alımı

Ücret sisteminin değişmesi öngörülürken temel, görev ve başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. Öte yandan bu yıl kamuya çeşitli statü ve unvanlarda yaklaşık 180 bin personel alınacak. 2018'de KPSS'ye de rekor başvuru bekleniyor. İŞKUR, KPSS sonuçlarına göre alım yapacak.

Memur Alım İlanları yayımlandığı anda haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)
BTK 71 Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)
Milli Savunma Bakanlığı'na 498 Sivil Memur Alınacak! (Son Başvuru Tarihi, Başvuru Şartları)
Milli Savunma Bakanlığı'na 498 Sivil Memur Alınacak! (Son Başvuru Tarihi, Başvuru Şartları)
Şeker Fabrikalarına KPSS En Az 60 Puanla Büro Memuru Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)
Şeker Fabrikalarına KPSS En Az 60 Puanla Büro Memuru Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıMemur Alımı 2018KPSSCumhurbaşkanı ErdoğanLise Mezunu Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kpss ye rekor başvuru ticareti 50 dakika önce

2016 da 3.5 milyon kisi sadece ortaögretime başvuru yaptı sonuç hüsran herseyin hayırlısı olsun..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi
Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"
Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"
Şeker Fabrikalarına KPSS En Az 60 Puanla Büro Memuru Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)
Şeker Fabrikalarına KPSS En Az 60 Puanla Büro Memuru Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim