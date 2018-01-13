Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamudaki ücret dengesizliğini gündeme getirmesi sonrası harekete geçildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücret dengesizliğine dem vurdu. Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası düğmeye basıldı ve kamudaki kıdem dereceleri arasında ücret dengesizlikleri gündeme alındı.

Dünyadaki Örnekleri İncelenecek

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in kamele aldığı haberine göre ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak. Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak.

Tüm Meslek Grupları İçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağı müjdesini verdi. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.

Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında, ön plana çıkan başlıklar şöyle:

Çalışanların Lehine

Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.

Hiyerarşi

Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.

Değerlendirmeler Nasıl Olacak?

Değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Kamu çalışanlarının hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti de dikkate alınacak.

Ek Gösterge Düzenlemesi

Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak. Yönetici kadrolarında görev yapanlar hakkında geçerli olan ek gösterge rakamları da düzeltilerek, hiyerarşiye uygun hale getirilecek.

Emeklilikte Maaş

Kaymakam örneğinde olduğu gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak, emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.

Kamuya Personel Alımı

Ücret sisteminin değişmesi öngörülürken temel, görev ve başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. Öte yandan bu yıl kamuya çeşitli statü ve unvanlarda yaklaşık 180 bin personel alınacak. 2018'de KPSS'ye de rekor başvuru bekleniyor. İŞKUR, KPSS sonuçlarına göre alım yapacak.

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