Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası Hareketlilik: Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika iddiası geldi.

Bedelli askerlik son günlerin en çok konuşulan gündem konusu oldu. Bedellide Ekim ayı büyük bir merakla beklenirken yaş ve ücret hakkında detaylar merak ediliyor. 30 bin ve 10 bin iddiaları gündeme gelirken edinilen son dakika bilgilerine göre kulisler Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından hareketlendi ve bedellide yaş ve ücret hakkında yeni iddialar gündeme atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kararname ile de getirip erkene çekebiliriz' dediği bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı geniş bir çalışma yapıyor. İddialara göre bedellide yaşın 25, bedelin de 15 bin TL olacağına yer verildi. İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim.

Bakın şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210,

Yoklama kaçağı 570.422,

Bakaya 56.947,

Firar 5772.

Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler.

Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438.

Silah altında bulunan er sayısı da 360.869.

Ve 2019'da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933.

Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik.

Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir.

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