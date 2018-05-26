Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı

Erzurum'da seçim strrtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlara döviz çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada düzenlediği mitingde şu ifadeleri kullandı:

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?

ÇOK KISA SÜREDE...

7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör zincirini paramparça ettik, etmeye de devam edeceğiz. Baktılar Türkiye'yi dize getiremiyorlar bu kez ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. 36 milyar dolarla bu işe girdik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik. Bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazır. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.

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