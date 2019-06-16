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Erdoğan'dan muafiyet müjdesi! Vergi ödemeyecek...

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki yükseliş, ihracatçımız için büyük imkanlar getiriyor" dedi.

Erdoğan'dan muafiyet müjdesi! Vergi ödemeyecek...

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki yükseliş, ihracatçımız için büyük imkanlar getiriyor" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:08
Erdoğan'dan muafiyet müjdesi! Vergi ödemeyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor." diyerek, "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz." şeklinde konuştu

DÖVİZ SATIMLARINA MUAFİYET 

"Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler." ifadelerini kullanarak, "Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

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