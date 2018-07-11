Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması

Başkan Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada faiz ve döviz kuruna değindi.

banner396

Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması

Başkan Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada faiz ve döviz kuruna değindi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:25
Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması.

Azerbaycan ve Kıbrıs ziyaretleri sırasında baın mensupları ile bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.  Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasına dönük yabancı basında çıkan olumsuz eleştiriler için "Onların yaklaşımlarını umursamıyorum" diyen Erdoğan, faiz ve kurla ilgili önemli mesajlar verdi: 

"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız  değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır."

İKİYİ ÜÇÜ ZORLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, yeni sistemde en önemli koltuklardan birinin bakan yardımcılıkları olacağını söyledi ve "Bazılarında ikiyi-üçü zorlayacağız" ifadesini kullandı. 

11 olan başkanlık sayısının artabileceğini söyleyen Erdoğan, kurullarla bakanlıklar arasında yetki karmaşası olabileceği iddiaları için ise "O konuda hiç bir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanHaberDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Albayrak'tan enflasyon ve TCMB açıklaması
Albayrak'tan enflasyon ve TCMB açıklaması
TL Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..
TL Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..
Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama
Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim