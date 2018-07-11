Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması.

Azerbaycan ve Kıbrıs ziyaretleri sırasında baın mensupları ile bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasına dönük yabancı basında çıkan olumsuz eleştiriler için "Onların yaklaşımlarını umursamıyorum" diyen Erdoğan, faiz ve kurla ilgili önemli mesajlar verdi:

"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır."

İKİYİ ÜÇÜ ZORLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, yeni sistemde en önemli koltuklardan birinin bakan yardımcılıkları olacağını söyledi ve "Bazılarında ikiyi-üçü zorlayacağız" ifadesini kullandı.

11 olan başkanlık sayısının artabileceğini söyleyen Erdoğan, kurullarla bakanlıklar arasında yetki karmaşası olabileceği iddiaları için ise "O konuda hiç bir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı" dedi.

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