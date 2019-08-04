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Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faizin ve enflasyonun daha da düşeceğini söyledi.

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faizin ve enflasyonun daha da düşeceğini söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 17:25
Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi ortak açılış töreninde konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın gelecek dönemde faiz indirimine devam edeceğini, enflasyonun da gerileyeceğini kaydetti.

Erdoğan, " Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum, enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum; artık mevcut yatırımlarınızı genişletin. İstihdamı da artırın. Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır. Önümüzdeki 1 yılı kazasız belasız geride bıraktığımızda yeni bir şahlanış dönemine gireceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Faiz indiriminin ardından kamu bankaları da konut ve tüketici kredilerinin faizinde indirim kararı almıştı.

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erdoğan dan faiz enflasyon açıklaması
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